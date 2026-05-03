哥譚公園街頭派對 音樂、滑板…匯聚

哥譚公園舉辦第四屆社區街頭派對。(記者范航瑜╱攝影)

哥譚公園(Gotham Park)2日在布碌崙 (布魯克林)大橋下舉辦第四屆春季社區街頭派對，吸引大批家庭與社區居民參與，現場音樂、滑板、瑜伽、武術示範及文化推廣活動輪番登場，非常熱鬧。

今年的派對規模較往年擴大，首次延伸至「大堤」(Big Banks)區域，為活動提供更大的空間。打頭陣的是巴西 打擊樂團佛戈阿祖爾(Fogo Azul)，隨後由教堂街音樂與藝術學校(Church Street School for Music & Art)、聚光燈童星(Spotlight Kids NY)、格拉帝卡羅歌劇院(Opera by Teatro Grattacielo)及哥譚啦啦隊(Gotham Cheer)接續帶來表演。紐約新苗文藝中心也帶來了功夫表演。

主辦方表示，街頭派對旨在迎接春天到來，為街坊鄰居提供相聚交流的機會，今年的活動規模為歷屆之最。除音樂演出外，活動設有多項體驗項目，包括免費滑板課程及滑板競技表演、瑜伽體驗、功夫示範，以及社區壁畫創作、手工藝製作等。佩斯大學(Pace)及紐約公共圖書館(New York Public Library)也設攤提供教育資源，並有免費種子苗及紀念品派發。

活動現場亦有華人社區組織及民選官員擺設攤位，加強與社區居民的互動。華裔作者Michele Wong McSween也到場宣傳她創作的雙語繪本系列Gordon & Li Li。該系列以中文啟蒙為主題，專為非母語華裔家庭設計，協助家長在家中為子女建立中文基礎及文化連結。

哥譚公園所在地為布碌崙大橋曼哈頓端橋墩下方，歷史上曾作為建橋工地、19世紀酒窖及冷戰時期核戰物資儲存庫，1970年代起逐漸發展為紐約知名滑板聖地，但2010年因大橋修繕工程封閉逾十年。社區倡議者於2021年成立非營利組織哥譚公園，並於2023年5月24日布碌崙大橋通車140周年當天首度開放。

主辦方表示，街頭派對旨在迎接春天到來，為街坊鄰居提供相聚交流的機會，今年的活動規模為歷屆之最。(記者范航瑜╱攝影)

華裔作者Michele Wong McSween也到場宣傳她創作的雙語繪本系列Gordon & Li Li。(記者范航瑜╱攝影)

哥譚公園舉辦第四屆社區街頭派對。(記者范航瑜╱攝影)

哥譚公園2日在布碌崙(布魯克林)大橋腳下舉辦第四屆春季社區街頭派對，活動從中午12時持續至下午4時，吸引大批家庭與社區居民參與。(記者范航瑜╱攝影)

哥譚公園所在地為布碌崙大橋曼哈頓端橋墩下方，歷史上曾作為建橋工地、19世紀酒窖及冷戰時期核戰物資儲存庫，1970年代起逐漸發展為紐約知名滑板聖地。(記者范航瑜╱攝影)

哥譚公園舉辦第四屆社區街頭派對。(記者范航瑜╱攝影)