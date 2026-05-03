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巴德美中音樂研習院 國際交流聚焦古箏

記者曹馨元╱紐約報導
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活動中，多位古箏名家從世界各地而來，在開幕音樂會中共譜當代古箏藝術的多元圖景。(...
活動中，多位古箏名家從世界各地而來，在開幕音樂會中共譜當代古箏藝術的多元圖景。(記者曹馨元╱攝影)

巴德美中音樂研習院(Bard US-China Music Institute)近期於華美協進社(China Institute)為其第八屆國際研討會拉開序幕，本次研討會聚焦中國傳統樂器古箏，特別關注其在西方的發展與實踐；活動為期三天進行，匯集數十位跨越年齡、文化背景的古箏演奏者。

巴德美中音樂研習院院長蔡金冬在開幕致詞中表示，古箏的歷史可追溯到公元前7世紀；有趣的是，相較為權貴所用的琴，箏在古代更被視作為一種屬於平民的草根樂器。而近半世紀來，古箏在中國受到了極大的關注與發揚，學習古箏蔚然成風，因此，現如今正是回顧、反思古箏發展的合適時機。

美國中田納西州立大學(Middle Tennessee State University)中國音樂文化中心主任韓梅在主題演講中指出，目前中國演奏古箏的約有2000萬人，數量相當於巴黎、紐約與倫敦居民總和。而古箏的型制決定其演奏方式為右手彈弦發聲，左手按弦為樂，正如中國音樂傳統中「聲」與「音」的平衡相呼應。

韓梅也提及，中國當代歷史見證了古箏由民間樂器向專業演奏樂器的轉型，這一器樂化的過程中，不免出現重技巧、輕傳統的趨勢。而隨後的座談會中，多名古箏教育者、演奏家強調，古箏的精髓恰恰在其傳統文化的「根」，這使古箏與其他民俗文化能融會貫通，也讓古箏成為中國音樂傳播的絕佳載體。

當天帶來表演的巴德美中音樂研習院第一屆畢業生王逸心，在初中階段便赴美讀書，但期間並沒有放棄自學古箏。她說，自己練習摸索的過程不僅是「探尋自己的根」，學習古箏南北各流派也讓她接觸到戲曲、小調等更多民俗音樂，讓她在音樂中探訪了從未踏足的土地。

當晚，多位古箏名家從世界各地而來，在開幕音樂會中共譜當代古箏藝術的多元圖景。活動中，位於上州的巴德學院也開展更多圍繞古箏的演講、大師課等交流活動，閉幕音樂會更將獻上數十台古箏同台合奏的壯觀場面，為這場以箏會友的國際盛會畫下句點。

巴德美中音樂研習院於華美協進社為其第八屆國際研討會拉開序幕。(記者曹馨元╱攝影)
巴德美中音樂研習院於華美協進社為其第八屆國際研討會拉開序幕。(記者曹馨元╱攝影)

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