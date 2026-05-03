華埠顯聖容教堂學校 辦「勿街的歡樂」籌款

李榮恩(右)為校長米爾頒發表彰狀。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓華埠 顯聖容教堂學校(Transfiguration School)5月1日晚在喜運來酒家舉辦名為「勿街的歡樂」(Joy on Mott Street)的社區籌款晚會，吸引家長、校友、教區信眾及各界社區領袖等上百人到場，為學校未來發展籌集資金。

本次活動也是疫情 以來，學校首次舉辦大型社區聚會，賓客共享點心、飲品，並參加抽獎活動。晚會上，學生以歌唱與詩朗誦帶來精彩表演，出席嘉賓包括州眾議員李榮恩(Grace Lee)、華埠商業改進區(Chinatown Business Improvement District)、國際同濟會(Kiwanis Club)、移民社會服務機構(Immigrant Social Services)、扶輪社(Rotary Club)，以及顯聖容堂主任司鐸關毅賢神父。

李榮恩為校長米爾(Joseph G. Mille)頒發表彰狀，表彰他在教育與社區方面的貢獻。李榮恩表示，顯聖容教堂學校是華埠社區的寶貴資產，提供優質教育並培養學生的品格與信仰。她承諾將繼續支持學校的發展，確保更多家庭能夠受益於這里的教育機會。

米爾在晚會上致詞回顧學校近年發展成果。米爾強調，學校正積極擴充STEM課程，涵蓋數學、科學及延伸學習機會，同時改善教室硬體設施，並創設促進學術成長與靈性反思的空間。他也指出，學校正通過加強外展、優化溝通，及深化與教區的聯繫，以更主動的方式推動招生工作，讓更多家庭了解這裡的優質教育。

米爾向在場的支持者表示，學費收入不足以涵蓋每名學生的完整教育成本，社會各界的捐款對於維持學費的可及性、投資師資培訓、改善設施，以及延續各項有意義的課程至關重要，「我們的目標只有一個，那就是培育全面發展的學生，兼顧學識、品格與靈性，確保學校能夠長久屹立。」

顯聖容教堂學校創立於1832年，是曼哈頓南區唯一的天主教學校，目前提供學前班至八年級的教育。「勿街的歡樂」晚會所得善款將全數用於支持學生課程及校內各項發展計畫。