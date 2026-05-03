美東華人學術聯誼會 論壇專注國際、健康議題

美東華人學術聯誼會與美華環境保護協會5月2日舉辦「國際局勢及健康防癌論壇」，主辦單位、講者與來賓合影。（記者戴慈慧╱攝影）

美東華人學術聯誼會(CARES)與美華環境保護協會2日在紐約華僑文教服務中心聯合舉辦「國際局勢及健康防癌論壇」，邀請多位講者從國際政經、飲食健康、癌症預防及肌少症等面向進行分享，吸引僑胞到場聆聽。

論壇中，世界日報副總編輯、資深媒體人魏碧洲以「關稅 與美以伊朗 戰爭」為題，分析當前國際局勢變化。他表示，近年國際政經秩序持續調整，關稅政策、經濟制裁與區域衝突之間的連動，已成為觀察全球局勢的重要面向。

魏碧洲在演講中談到，美國近年以關稅及制裁作為外交與經貿手段，對國際供應鏈、能源市場及區域安全均造成影響。他並以伊朗、以色列 及美國之間的局勢為例，指出中東衝突不僅涉及軍事對抗，也牽動能源運輸、國際制裁及大國角力等多重因素。

他表示，在制裁壓力下，部分國家會透過轉運、替代市場或第三方渠道維持能源與貿易往來，這也使國際經貿關係更加複雜。魏碧洲並指出，現代衝突已不僅限於傳統軍事層面，情報科技、金融制裁、關稅措施與供應鏈調整，都可能成為國家競爭的一部分。

除國際局勢專題外，論壇也安排多場健康講座。營養教育博士白小良以「飲食與健康」為題，分享均衡飲食與疾病預防的關係，提醒民眾在日常生活中重視飲食習慣與健康管理。

謝澤鴻博士則以「癌症的起因、預防和治療」為題，說明癌症風險因素、早期篩檢及治療觀念，呼籲民眾提高防癌意識，定期接受相關檢查。

林友直教授以「不可忽視的肌少症」為題，介紹肌少症對中老年人生活品質的影響。

主辦單位表示，論壇希望結合國際時事與民生健康議題，為僑胞提供多元資訊，也協助社區民眾提升對公共議題與健康管理的關注。