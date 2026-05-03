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美國中華愛心基金會慈善晚宴 頒獎學金

記者戴慈慧╱紐約報導
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美國中華愛心基金會2日晚間在法拉盛舉辦雙年度慈善晚宴。（記者許振輝╱攝影）
美國中華愛心基金會2日晚間在法拉盛舉辦雙年度慈善晚宴。（記者許振輝╱攝影）

美國中華愛心基金會(Chinese American Aid Fund, CAF)2日晚間在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的Terrace on the Park舉辦雙年度慈善晚宴，現場有400多人參加。今年晚宴以「未來的願景」為主題，聚焦亞裔青年成長與社區培力，並頒發「年度優秀學生獎學金」(Asian American Youth Scholarship Awards)，表揚九名優秀亞裔學生。

美國中華愛心基金會董事主席方莉娜在致詞中表示，基金會自2003年成立以來，已走過20多年。致詞開始前，她也帶領與會者向不久前去世的好友王碚及李昌鈺表達哀悼。

方莉娜表示，基金會早期以「美國中華愛滋病基金會」為名，投入國際人道救援與教育支持，包括在中國河南建立兒童中心、資助農村圖書館，以及支持四川大涼山貧困及愛滋遺孤完成學業。她表示，隨著社區需求轉變，CAF近年將服務重心轉向在美亞裔社區，透過研討會、暑期實習機會及獎學金等項目，培養年輕一代的領導力，協助他們參與社會、融入主流。

基金會董事劉玉清介紹，今年獎學金共有29名學生申請，經評委會審核後，選出九名獲獎者，包括八名高中生及一名大學一年級生。她表示，獲獎學生不僅學業表現優異，也在社區服務、領導能力及未來志向方面展現潛力。

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