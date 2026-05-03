UPS狂占公車道一年2.5萬次 亞馬遜1.2萬次同列違規大戶

大都會運輸署數據顯示，UPS快遞車輛去年因占用公車專用道，被自動攝像系統拍到逾2萬5000次。圖為UPS員工在紐約市送貨。(歐新社)

大都會運輸署(MTA)數據顯示，UPS快遞車輛去年因占用公車專用道，被自動攝像系統拍到逾2萬5000次，幾乎是排名第二的亞馬遜 (Amazon )的兩倍，成為全市違規最多的企業。

MTA主席利博(Janno Lieber)批評，這些公司似乎已將違規停車、尤其是占用公車專用道，視為經營成本的一部分。其中，亞馬遜以1萬2975次違規居次，其後依次為食品公司菲多利(Frito-Lay)6740次、威訊(Verizon)5669次、聯邦快遞 (FedEx)4240次以及聯合愛迪生(Con Edison)3546次。2025年全年，全市公車專用道違規罰單總計發出84萬3000張，罰款金額達5490萬元。

亞馬遜發言人表示，該公司與逾40家本地配送合作商合作，並投資電動車隊、電動自行車及步行配送等長期方案，以減少對街道的影響。愛迪生聯合則稱，旗下工作人員全天候提供緊急維修服務，有時必須在安全與泊車規例之間取捨，惟強調會儘量減少對交通的幹擾。

此次數據曝光恰逢市長曼達尼(Zohran Mamdani)推動「快速免費公車」計畫之際。曼達尼本周宣布，將對弗萊布許大道(Flatbush Avenue)進行街道改造，最終讓公車行駛於中央車道。該路段公車時速最慢僅約6.4公里，他亦承諾擴大全市公車專用道覆蓋範圍，並寄望最終實現免費乘車。

違規最集中的路線為M101線，全年逾5萬張罰單沿途發出，該線行經東村至曼哈頓上城。途經曼哈頓華埠的M15線緊隨其後，約近4萬1000次違規。按現行規定，車輛在公車專用道停留逾五分鐘且被鏡頭拍到兩次後，首張罰單為50元，其後每次違規罰款遞增，上限為250元。若在公車站停留逾兩分半鐘且兩度被攝，亦可被罰款。

交通工人聯合會(Transport Workers Union)第100地方分部副主席耶茨(Donald Yates)代表曼哈頓及布朗士公車司機，列舉計程車、網約車、雪糕車及貨車均為公車專用道的障礙，但對局面能否改變持悲觀態度。「城市要運轉，配送業也支撐著商業活動，我只是看不到改變的可能」，他說，同時對配送司機表示理解，「他們有貨要送，有常識的人都會同情他們。」