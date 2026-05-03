對手連署不足全數出局 皇后區2議員初選篤定

州眾議員魏普林在今年6月黨內初選中無對手。(本報檔案照)

紐約市選舉局(Board of Elections)裁定，由於未能提交足夠有效連署簽名，皇后區 兩名州級民主黨 挑戰者被取消參選資格，使得現任州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)與州眾議員 魏普林(David Weprin)在今年6月黨內初選中均無對手，幾乎篤定可順利挺進11月普選。

根據選委會4月底的裁定結果，史塔文斯基的競爭對手亞扎姆(Adam Azam)與恩格爾(Andrew Engel)均因有效簽名不足而被剔除。亞扎姆距離1000份簽名的門檻僅差255份。

亞扎姆對此表示遺憾，但他隨後在社群媒體上強硬發聲，宣布將以「獨立候選人」身分參戰11月大選，強調參選是為了基層家庭與移民，而非政黨內部人士或政治遊戲。另一位挑戰者恩格爾則坦言，面對連署合法性的法律挑戰，其團隊因缺乏足夠的人力支援而無法補齊差額。

在州眾議院第24選區，進步派參選人可汗(Mahtab Khan)同樣因連署問題未能保住選票席位，這使魏普林在初選中失去對手。可汗在給媒體的信息中對選區畫分表示不滿，認為目前的選區界線削弱了南亞裔與少數族裔移民社區的投票影響力。根據近期財務申報，可汗的競選帳戶僅餘不足2000元，在籌款與基層組織上面臨多重挑戰。

史塔文斯基與魏普林均為皇后區民主黨的重量級人物，且兩人皆是接替家族成員席位的代表。史塔文斯基自1999年起代表皇后區，她上次面臨初選挑戰已是2016年。其競選發言人魯賓斯(Joe Reubens)表示，參議員已獲得超過4000位民主黨人的連署支持，目前將全力備戰11月普選。魏普林方面則尚未對此次裁定結果做出正式回應。

雖然初選警報解除，但兩位現任議員在11月普選仍將面臨共和黨對手的競爭。史塔文斯基將對陣共和黨籍的希臘裔商業領袖米喬斯(Pamela Michos)，米喬斯已獲得皇后區共和黨部及紐約青年共和黨俱樂部的支持。而魏普林的挑戰者則為共和黨籍的張威爾森(Welson Chang)。

除了上述兩場選戰外，參選州參議院第12選區的費提克(Sheryl Fetik)也被除名，使該區演變為由進步派支持的卡瓦斯(Aber Kawas)與現任州眾議員瑞嘉(Steven Raga)之間的對決。截至4月底，皇后區預計將舉行14場民主黨初選及一場共和黨初選。