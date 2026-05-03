大中央車站持刀傷人案 警方公布開槍制伏畫面

警方公布大中央車站持刀傷人案的警員隨身攝影機畫面，顯示警員開槍前曾多次叫持刀男子放下武器但未果。(市警提供)

紐約市警5月1日公布警員隨身攝影機畫面，顯示4月大中央車站地鐵站 (Grand Central-42nd Street)持刀傷人案中，警員開槍擊 斃44歲男子格里芬(Anthony Griffin)的過程；警方表示，格里芬在地鐵站內隨機持刀砍傷三名乘客，之後手持大型刀具與警員對峙，最終遭警開槍制伏，送醫後宣告死亡。

相關片段畫面顯示，案發於4月11日上午約9時40分，格里芬手持一把大型刀具，從月台樓梯往上行走。隨後，警探朱弗雷(Ryan Giuffre)及馬內塔(Anthony Manetta)，在站內與他迎面相遇。

畫面中，警員多次命令格里芬放下武器，但他仍將刀高舉在頭部附近。格里芬一度退回樓梯下方，但在警員追上前後，他又持刀朝警員方向移動，刀刃仍高舉。朱弗雷在過程中試圖與他溝通並要求他趴下，表示「沒有人想傷害你」、「我們可以談談」、「趴下」，並多次說「拜託」。然而，格里芬仍持續喊叫，行動不穩且持刀逼近警員。

片段中可聽見，格里芬曾喊稱「我不想在這裡，開槍打我」，並一度說「我是路西法(Lucifer)」。隨後，朱弗雷向格里芬開了兩槍，格里芬中彈後倒地。警方表示，格里芬後來被送往醫院，最終被宣告死亡。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)在案發後曾表示，警員至少20次要求格里芬放下刀具，但他拒絕配合。她指出，警員當時面對的是一名已造成多人受傷、且仍持續構成威脅的持械人士；警員已發出清楚指令，並嘗試降級處理，但當威脅未停止時，警員果斷採取行動。

根據市警，三名遇襲者分別為84歲男子、65歲男子及70歲女子。三人傷勢包括頭部與臉部嚴重割傷，以及顱骨骨折，但傷勢均未有生命危險。

警方公布大中央車站持刀傷人案的警員隨身攝影機畫面，顯示警員開槍前曾多次叫持刀男子放下武器但未果。(市警提供)

警方公布大中央車站持刀傷人案的警員隨身攝影機畫面，顯示警員開槍前曾多次叫持刀男子放下武器但未果。(市警提供)