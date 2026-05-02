全球最忙碌…上西城Trader Joe's將暫停營業

店外張貼的告示寫道：「我們保證不會離太久，會盡快重新開門！這不是再見，只是暫別！」(記者范航瑜╱攝影)

全球最繁忙的Trader Joe's超市將於本月暫時關閉，進行大規模翻修，預計停業數月，完工後重新開張。位於曼哈頓 上西城西72街(West 72nd Street)與百老匯 大道(Broadway)交口的Trader Joe's門店日前張貼告示，宣布將於17日起關閉。

店外張貼的告示寫道：「我們保證不會離太久，會盡快重新開門！這不是再見，只是暫別。」Trader Joe's發言人羅德(Nakia Rohde)表示，此次整修將更新冷藏設備及垂直運輸系統，旨在提升顧客與員工的店內體驗。她補充，部分在該門市工作的員工，整修期間將暫調至鄰近分店繼續上班。

這家門市面積達1萬2500平方呎，由Trader Joe's官方認定為「毫無疑問全球最繁忙的門市」，毗鄰中央公園，分為兩層，設有兩部電梯及四部電扶梯，其中一部專門供購物車使用。其結帳台及員工人數更是一般Trader Joe's門市的三倍。

如此高強度的客流量，使這家店的設施長期承受極大負擔。曼哈頓上西區社區報紙「西城雜誌」(West Side Rag)早在去年9月便陸續收到街坊居民來信，詢問門市是否即將關閉裝修。當時已有店員或主管向顧客透露，門市不久後將關門翻新。

消息公布後，仍引發大批忠實顧客哀嘆。一名網友寫道：「天哪，哥倫布大道那家現在肯定更瘋狂了。」整修期間，顧客可轉往鄰近的92街(92nd Street)與哥倫布大道(Columbus Avenue)交口分店。

Trader Joe's由庫倫(Joe Coulombe)於1967年在加州帕薩迪納(Pasadena)創立，走廉價精品路線，以自有品牌商品、獨家進口食品及航海風格的店面裝潢著稱。截至2026年1月，Trader Joe's在全美已擁有逾630家門市，並計畫全年再新增逾20家。Trader Joe's進軍紐約的步伐相對較晚。1996年起，品牌開始積極向東岸擴張，三年內便在東岸建立了21家分店。上西城這家72街門市正是在該擴張浪潮中落地生根，逐漸成為紐約購物地標之一。

這家門市面積達1萬2500平方呎，由Trader Joe's官方認定為「毫無疑問全球最繁忙的門市」。(記者范航瑜╱攝影)