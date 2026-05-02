華埠人力中心餐會 表彰體壇精英

華埠人力中心2026年度籌款餐會30日晚在皇后區庭園閣榭舉行，表彰多名體育、社區服務及移民職涯發展領域人士與機構代表。(記者戴慈慧╱攝影)

華埠人力中心(CMP)30日晚在皇后區法拉盛 草原可樂娜公園內的庭園閣榭(Terrace on the Park)舉行2026年度籌款餐會。今年餐會以體育與職涯發展為主軸，表彰多名活躍於體育訓練、社區服務及移民職涯輔導領域的人士與機構。

人力中心行政總監李康誠表示，體育不只是一項競技活動，也能成為年輕人學習紀律、建立自信及探索職涯的途徑。他說，今年受表彰者中，有人曾站上奧運 舞台，也有人長期在社區培訓青少年，呈現體育在移民社區中的不同角色。

今年獲表彰的體育界人士包括2004年雅典奧運男子重劍銀牌得主王磊(Lei Wang)。王磊是中國首位獲得奧運擊劍獎牌的男子選手，退役後在美國創辦王磊國際擊劍學院，投入青少年擊劍訓練。

桌球選手葉瑞玲(Lily Yip)也在表彰名單中。她曾於1992年及1996年代表美國參加奧運桌球賽事，2004年入選美國乒乓球名人堂。她後來創辦Lily Yip乒乓球中心，持續推廣桌球運動。

另一名受表彰者葉爍(Tiffany Yip)為前全美游泳選手，創辦海豚游泳中心，從事游泳教學與選手培訓，她的訓練項目曾培養多名具國際賽事經驗的選手。

美東體育會(UEAA)則以機構身分獲表彰。該會自1976年成立以來，長期透過體育活動服務華人移民家庭與青少年，協助年輕人在球隊、比賽及社區活動中建立人際連結與歸屬感。

除體育領域外，人力中心今年也頒發「卓越成就獎」給慈濟基金會美國東北部地區副執行長沈卉(Peggy Sheng)。沈卉曾任亞美醫師協會(CAIPA)營運官多年，參與亞裔社區醫療服務及組織發展工作。

「移民精神獎」則頒給人力中心項目畢業生黃駿翔(Xanthus Huang)。黃駿翔曾為游泳運動員，移民美國後透過人力中心接受職涯規劃與就業支援，目前任職於Neuberger Berman，擔任技術主管與助理副總裁。人力中心表示，他近年也以志工身分參與人力中心活動，為新移民提供職涯建議。

人力中心表示，籌款餐會所得將用於支持英語課程、大學與職業準備、職業培訓、小型企業輔導及移民家庭服務等項目。今年活動約有400名來賓出席。