我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國汽油價格漲幅G7之最 開戰以來大漲42%

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

皇后區公所慶潑水節 表彰緬甸華人蘇煥光

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
主辦方於活動中表彰多位社區人士，包括蘇煥光(左一)等。(記者高雲兒╱攝影)
主辦方於活動中表彰多位社區人士，包括蘇煥光(左一)等。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區公所4月30日舉辦宋干節，即俗稱潑水節的慶祝活動，邀請社區民眾齊聚一堂，透過傳統儀式、文化表演與音樂互動，體驗東南亞新年的節慶氛圍。皇后區區長理查茲(Donovan Richards)出席並致詞，與民眾同樂。

理查茲在致詞時表示，皇后區向來以族裔多元著稱，不同族群透過文化活動交流互動，不僅增進理解，也讓各自的文化得以在紐約延續與發展。他指出，在紐約即可體驗世界各地文化特色，無需遠行，這正是皇后區的獨特魅力；市府未來也將持續支持包括華裔、泰裔在內的各族裔社區，促進文化共融與社區凝聚。

隨後，泰國駐紐約副總領事Khanthong Nuanual致辭，介紹潑水節作為東南亞新年節慶的文化意涵，多位民選官員亦先後發言，向社區致意。活動隨州進行象徵祈福的潑水儀式，寓意洗去過去一年的不順，迎接新一年的祝福與好運，現場民眾紛紛拍照觀看。

緊接著一系列文化表演輪番登場，包括泰國傳統舞蹈、緬甸華裔協會呈現的民族舞蹈，展現東南亞文化的多元風貌。主辦方亦於活動中表彰多位社區人士，包括蘇煥光(William H. Su)、Suchitra Paleewong、Supa「Joy」Hilany、Punnee Touranont及Sarasin Chatwichitkoon，肯定其對社區的貢獻。

其中，受表彰者蘇煥光致詞表示，能獲得肯定深感榮幸，並指出潑水節作為緬甸、泰國等地的重要傳統節日，承載豐富文化意義，未來也期待持續推動相關文化活動在紐約發展，讓更多人認識並參與。

皇后區區長理查茲致詞表示，皇后區向來以族裔多元著稱。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區區長理查茲致詞表示，皇后區向來以族裔多元著稱。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區慶祝潑水節活動現場，一系列文化表演輪番登場。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區慶祝潑水節活動現場，一系列文化表演輪番登場。(記者高雲兒╱攝影)

東南亞 華裔 華人

上一則

華埠商業改進區日前舉辦預防跌倒講座 提醒大眾提防藥物等增加跌倒風險因素

下一則

布碌崙「流動博物館」將巡迴社區玩藝術
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

舊金山「亞太裔傳統月」啟動 逾百場活動將登場

舊金山「亞太裔傳統月」啟動 逾百場活動將登場
東谷小學國際文化節 華協舞龍助陣

東谷小學國際文化節 華協舞龍助陣
中博華人協會與賽珍珠國際聯合主辦馬年新年慶典

中博華人協會與賽珍珠國際聯合主辦馬年新年慶典
自強社區服務中心慶90歲 表彰90位9旬長者

自強社區服務中心慶90歲 表彰90位9旬長者

熱門新聞

被毀容的傅女士坦言，現在會刻意避開鏡子。(記者高雲兒／攝影)

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

2026-04-24 14:18
皇后區醫師程志(左)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，在去年8月被判刑24年。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

2026-04-26 16:05
紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

2026-04-29 07:16
8大道槍擊案現場血跡。(記者胡聲橋╱攝影)

非隨機搶劫？布碌崙8大道華男身中數槍 槍手在逃

2026-04-27 15:11
福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

2026-05-01 15:06
布碌崙8大道槍擊案現場血跡斑斑。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙8大道槍擊 華裔中槍命危 據研判不是隨機街頭搶劫

2026-04-28 02:30

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了