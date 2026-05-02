皇后區公所慶潑水節 表彰緬甸華人蘇煥光

主辦方於活動中表彰多位社區人士，包括蘇煥光(左一)等。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區公所4月30日舉辦宋干節，即俗稱潑水節的慶祝活動，邀請社區民眾齊聚一堂，透過傳統儀式、文化表演與音樂互動，體驗東南亞 新年的節慶氛圍。皇后區區長理查茲(Donovan Richards)出席並致詞，與民眾同樂。

理查茲在致詞時表示，皇后區向來以族裔多元著稱，不同族群透過文化活動交流互動，不僅增進理解，也讓各自的文化得以在紐約延續與發展。他指出，在紐約即可體驗世界各地文化特色，無需遠行，這正是皇后區的獨特魅力；市府未來也將持續支持包括華裔 、泰裔在內的各族裔社區，促進文化共融與社區凝聚。

隨後，泰國駐紐約副總領事Khanthong Nuanual致辭，介紹潑水節作為東南亞新年節慶的文化意涵，多位民選官員亦先後發言，向社區致意。活動隨州進行象徵祈福的潑水儀式，寓意洗去過去一年的不順，迎接新一年的祝福與好運，現場民眾紛紛拍照觀看。

緊接著一系列文化表演輪番登場，包括泰國傳統舞蹈、緬甸華裔協會呈現的民族舞蹈，展現東南亞文化的多元風貌。主辦方亦於活動中表彰多位社區人士，包括蘇煥光(William H. Su)、Suchitra Paleewong、Supa「Joy」Hilany、Punnee Touranont及Sarasin Chatwichitkoon，肯定其對社區的貢獻。

其中，受表彰者蘇煥光致詞表示，能獲得肯定深感榮幸，並指出潑水節作為緬甸、泰國等地的重要傳統節日，承載豐富文化意義，未來也期待持續推動相關文化活動在紐約發展，讓更多人認識並參與。

皇后區區長理查茲致詞表示，皇后區向來以族裔多元著稱。(記者高雲兒╱攝影)