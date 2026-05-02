松柏之家29周年籌款晚宴 表揚4華人

布碌崙松柏之家社區服務中心於4月30日舉辦成立29周年籌款晚會，邀請上百位賓客與長年合作的組織參與。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克森)松柏之家社區服務中心於4月30日舉辦成立29周年籌款晚會，邀請上百位賓客與長年合作的組織，並在晚宴上頒發表揚狀予四位長年貢獻社區的華裔 人士，感謝他們在各領域的付出。

當晚活動位於布碌崙(布魯克林 )戴克高地高爾夫球場(Dyker Heights Golf Course)舉行，松柏之家董事會主席江國權表示，該中心從服務社區的初心，如今已擴展成為完整的服務網，陪伴著無數家庭走過人生重要的時刻。他也回顧，松柏之家從協助新移民融入、家庭支援、青少年教育到長者中心，透過多元的項目成為社區許多人的第二個家。

總裁兼首席執行官陳偉儀表示，松柏之家的服務與活動背後都代表一個個社區的故事，許多充滿人性希望與韌性的時刻，提醒著中心這份工作的初心。她也在會上感謝所有的員工、義工、董事會成員與一路相伴的社區，她表示，社區成員的信任與支持，才能讓松柏建立一個充滿關懷的環境。

當晚的宴會中，松柏之家表揚了四位對社區有著重大貢獻的華裔人士，包含百康仁德的董事成員陳治年醫生(Dr. Henry Chen)、必達.百安律師事務所的Yan Lian Kuang-Maoga律師、紐約銀記腸粉創辦人黃雯敏(Cecilia Huang)，以及布碌崙非營利組織分享愛(Sharing Heart)創辦人趙奕荷(Melody Zhao)。

多位民意代表出席當晚的晚會，州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、寇頓(William Colton)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、選區領袖唐鳳巧(Nancy Tang)、賀立寧(Larry He)、謝曉瓊(Joyce Xie)皆現身。兼任松柏之家董事的布碌崙地區檢察官辦公室第二庭審局局長處長吳建宏(Kin Ng)和市老局局長麥肯錫(Lisa Scott-McKenzie)也參加晚會。