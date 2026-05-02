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自福州來美 布碌崙華女病逝租處 互助會募款辦後事

記者顏潔恩／紐約報導
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來自福州的華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子...
來自福州的華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

布碌崙(布魯克林)一名來自福州的華女疑似因生病未及時就醫，4月25日在租屋家中去世，屍體經由室友發現並報警；死者遠在中國的家人已委託紐約親子互助會幫忙處理後事，該會也在GoFundMe網頁上發起募款活動，呼籲華人同胞發揮愛心，捐款將用於辦理死者的後事，剩餘部分將全額交給她的家人。

親子互助會會長黃妮可說，30多歲的王楠從福州來美八、九年，未婚，去世前兩周剛從南卡州來紐約定居，過去一直在餐館打工。到紐約不久，王楠開始感到身體嚴重不適，不久便去世。

黃妮可指出，王楠的室友因不知道她的名字和身分，找上親子互助會尋求幫助；後來他們在社群媒體上發布消息，直到一名電召車司機主動聯繫，表示在兩周前曾為王楠提供服務，才終於搜出更多關於她的信息，並找到她母親在美國的朋友。

據悉，王楠幼年喪父，母親與妹妹在中國；但兩人無法到美國為她辦理後事、也無經濟條件支持。

死者的母親表示，王楠是家中的經濟支柱，當初到美國也是為了給家人和自己更好的生活，她並稱王楠乖巧、聽話、善良，卻想不到她在美國這幾年過得如此辛苦；王母希望大眾伸出援手，幫女兒料理後事，將遺體火化後送回中國，與他們團聚。

黃妮可表示希望王楠能有尊嚴、體面地離去，也會尊重她親屬的意願，將骨灰送回中國，因而在GoFundMe上發起募款活動，希望籌集1萬2000元，目前已籌集超過該數額，將用於支付殯儀服務、火化費用和相關手續，多餘費用也會交給死者的母親。

互助會也會為王楠舉辦一個簡單追思會，希望所有認識她的人出席追思。

黃妮可說，王楠的經歷是很多移民華人奮鬥的縮影，她也提醒說，華人移民在拚搏的同時一定要照顧好自己的身體，尤其當健康亮紅燈時，不要為了怕麻煩或省錢而拒絕就醫。

親子 布魯克林 華人

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