美東體育會辦羽毛球友誼賽，40餘健兒以球會友慶50周年。(體育會提供)

適逢成立50周年，紐約美東體育會(United East Athletics Association)於4月18日，在皇后區 法拉盛189初中(J.H.S. 189)舉行羽毛球友誼賽，吸引40餘位新舊會員與運動愛好者。

體育會表示，活動不僅為慶祝體育會半世紀里程碑，更希望透過運動促進社區聯繫，延續團結互助的精神。據介紹，體育會的羽毛球項目始於1999年，由一群熱愛運動的會員自發組成。

體育會強調，該會為非牟利組織，長年由義工團隊運作，希望透過多元體育與康樂活動，推動青少年身心發展及促進族群融合；資深會員亦擔任義務教練，向初學者教授步法、擊球技巧與戰術。

董事長冼重慶表示，體育會走過50年歷程，離不開一代代會員的投入與支持，「我們希望透過這類活動，讓不同背景的人在運動中建立聯繫，把健康生活與社區關懷的理念傳承下去。」

美東體育會將於6月4日在曼哈頓華埠 「喜運來酒家」舉行50周年慶典晚宴，屆時將表彰多位長期服務社區的人士。