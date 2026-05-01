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賺世界盃財 紐新主辦委員會推獎勵平台 盼助小商家吸客

記者劉梓祁╱紐約報導
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世界盃帶動在地消費，紐新主辦委員會近期推出獎勵平台，幫助小商家吸客。 (截自申...
世界盃帶動在地消費，紐新主辦委員會近期推出獎勵平台，幫助小商家吸客。 (截自申請頁面)

隨著2026年國際足聯世界盃(FIFA World Cup 2026)開幕進入倒數階段，紐約與新澤西主辦委員會(NYNJ Host Committee)近期宣布推出「迎接世界獎勵計畫」(Welcome World Rewards Program)，作為官方小型商業平台，欲透過數位互動機制將球迷導入各地社區，以帶動區域經濟。

據委員會，該計畫即日起開放商戶報名，並將於賽事前夕上線，持續至賽事結束。主辦方資料顯示，該計畫由委員會主導，旨在把數以百萬計來自全球的球迷與本地小型商業連結，透過「到店打卡累積積分」的方式，鼓勵民眾探索不同社區，從而為紐約市五區及新澤西各地商業走廊帶來實質客流與消費。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，世界盃帶來的經濟效益應惠及所有市民，而非僅限於進場觀賽者；透過這一計畫，能確保小商戶與餐飲業者同樣受益，讓經濟紅利擴散至每個社區。新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)則指，小商業是地方經濟支柱，透過該平台，訪客可更直接接觸本地商戶，體驗區域特色。

根據計畫細則，參與商戶可免費註冊加入，並透過官方網站提交申請。球迷與居民則可透過線上平台瀏覽參與商戶名單，在實地到訪後進行數位打卡並累積積分，兌換各類獎勵，包括體育與娛樂活動門票、官方商品，甚至有機會獲得2026年世界盃決賽門票。

主辦方指出，該平台將於5月25日推出，作為6月11日比賽開幕的預熱。紐新主辦委員會表示，此計畫亦是預計帶來約33億元區域經濟效益策略的一部分，目標是將消費導流至傳統旅遊熱點以外的社區，提升小型商戶能見度。

委員會說明，申請商家須為獨立經營、主要營業地位於紐約市或新澤西，並具備合法營運資格；連鎖品牌、跨國企業或加盟體系則不符合條件。此外，涉及菸草、大麻、武器、賭博或成人娛樂等類別的業務亦被排除在外。報名即日起已開放，至5月15日截止，採滾動審核機制。

計畫同時鼓勵商戶推出專屬優惠或主題活動，以吸引球迷到訪並提升互動體驗；參與者若跨區域探索不同商戶，將有更多機會解鎖獎勵。

新澤西 世界盃 紐約市

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