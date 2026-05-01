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康州議會通過友台決議 慶祝「姊妹州」27周年

記者許君達╱紐約報導
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康州議會通過友台決議，慶祝雙方結為姊妹州27周年。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李...
康州議會通過友台決議，慶祝雙方結為姊妹州27周年。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(持賀狀者)前往該州議會參加慶祝會，並接受賀狀。(經文處提供)

康乃狄克州眾議會近日通過友台決議案，宣布慶祝康州與中華民國台灣締結姊妹州協議27周年，並繼續支持美台之間維持更緊密的經濟、教育、科學與安全合作。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強4月29日前往康州議會出席慶祝活動。

康州決議案指出，台灣作為一個擁有完全民主和強勁經濟的政治實體，與美國享有共同價值並擁有強力的互利合作基礎。2025年，台灣成為美國第四大貿易夥伴，美台雙邊貿易額達到2560億元，而台灣亦是康州的重要國際貿易夥伴，該州去年的對台出口額達到3億3500萬元。今年2月，台灣與美國達成雙邊貿易協定，強化了雙方的經貿關係，而加強版的「台美21世紀貿易倡議」(U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade)談判亦有所推進。

在民間關係領域，2020年簽署的「美台教育倡議」使台灣能夠在美國發揮中文教學的優勢，幫助美國培養國家安全關鍵人才，康州亦於2025年1月與台灣簽署了教育交流備忘錄。此外，康州也與全美另外35個州一道，與台灣簽署了駕照互認協議。

決議還指出，台海和平是維持整個印太地區自由與開放的關鍵，而台灣是美國維持該區域安全穩定不可或缺的夥伴，美台關係的維繫擁有「台灣關係法」與「六項保證」的法理依據。在美國的幫助下，台灣加入了國際民航組織和國際刑警組織，美國亦會繼續支持台灣參與聯合國和其他重要國際組織。

決議案表示，2026年是美國建國250周年、同時也是台灣實現首次總統直選30周年的紀念年份，康州則從1999年開始與台灣結為姊妹州，因此特致慶賀。

李志強在康州議會演講時，對該州的友台立場表達感謝，並表示期待台美、台康關係在友誼、繁榮與善意的基礎上更進一步。康州眾議會友台小組主席哈達德(Gregg Haddad)和參議會友台小組主席黃濤(Tony Hwang)率兩黨議員出席了慶祝會，並向李志強頒發賀狀。

中華民國 康乃狄克州

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