市公園局長到訪塞斯露公園 翻新設施

市公園局局長島村走訪位於班森賀的塞斯露公園，為公園帶來新變化。(記者胡聲橋╱攝影)

在南布路崙(布魯克林 )市議員莊文怡的邀請下，今年初剛擔任市公園局(NYC Parks)局長的島村(Tricia Shimamura)，4月29日到訪位於班森賀的塞斯露公園(Seith Low Playground)，並為公園帶來了一些切實的變化。

當日一大早，華裔 社區居民經常光顧的塞斯露公園就迎來了許多市公園局的工作人員，他們為公園帶來了一盆盆鮮花和各種園藝工具，有的工人在公園內鋪設損壞的步道、有的人堆砌花壇，培土並種上鮮花、有的工人在樹根周圍鋪護根(Mulch)、在手球場為球牆刷油漆、還有人在清理人工草坪，令該公園頓時變得熱鬧起來。

島村當時在布碌崙區專員馬赫(Martin Maher)的陪同下走訪塞斯露公園，她首先與公園局工作人員交談，了解公園的狀況；然後與晨練的居民聊天，了解居民對公園的需求，還試練了華裔居民手中的青龍偃月刀。岛村和莊文怡最後還與園藝工人一道，在塞斯露公園種下園藝植物。

在塞斯露公園籃球場，幾名正在練習籃球的居民向她反映，籃球場因為長年失修，球場地面已經出現多條裂縫，影響打球。島村表示，這種情況在紐約市的公園裡並不少見，最需要的是日常維護。對於小裂縫，當局有工具和人手可以動手修補，對於大裂縫，重新鋪球場地面會比較好，也比較持久，但這會涉及資金來源的問題。岛村和馬赫還視察了公園內的洗手間，認為目前洗手間的衛生狀況很好。

莊文怡感謝島村為公園帶來的新變化，她說自己從年初就與市公園局局長辦公室聯繫，希望局長能來看看這個位於布碌崙華裔社區的公園，現在局長終於成行，她也感到很高興。她同時希望居民不僅使用這個公園，而且能負起責任，公共維護好公園。

第17區州參議員參選人賀立寧也參加了這次活動，他特別稱讚公園局在公園內新安裝了工具箱，這樣社區義工每周三到公園打掃衛生時就可以直接從箱內取工具，而不必從其他地方帶來，省去了許多麻煩。班森賀華裔社區活動中心(CASS)和海灣大道華商會組織的義工當天也到塞斯露公園幫助清掃垃圾。

市公園局局長島村與工人一起在塞斯露公園種花。(記者胡聲橋╱攝影)