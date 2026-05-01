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市公園局長到訪塞斯露公園 翻新設施

記者胡聲橋╱紐約報導
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市公園局局長島村走訪位於班森賀的塞斯露公園，為公園帶來新變化。(記者胡聲橋╱攝影...
市公園局局長島村走訪位於班森賀的塞斯露公園，為公園帶來新變化。(記者胡聲橋╱攝影)

在南布路崙(布魯克林)市議員莊文怡的邀請下，今年初剛擔任市公園局(NYC Parks)局長的島村(Tricia Shimamura)，4月29日到訪位於班森賀的塞斯露公園(Seith Low Playground)，並為公園帶來了一些切實的變化。

當日一大早，華裔社區居民經常光顧的塞斯露公園就迎來了許多市公園局的工作人員，他們為公園帶來了一盆盆鮮花和各種園藝工具，有的工人在公園內鋪設損壞的步道、有的人堆砌花壇，培土並種上鮮花、有的工人在樹根周圍鋪護根(Mulch)、在手球場為球牆刷油漆、還有人在清理人工草坪，令該公園頓時變得熱鬧起來。

島村當時在布碌崙區專員馬赫(Martin Maher)的陪同下走訪塞斯露公園，她首先與公園局工作人員交談，了解公園的狀況；然後與晨練的居民聊天，了解居民對公園的需求，還試練了華裔居民手中的青龍偃月刀。岛村和莊文怡最後還與園藝工人一道，在塞斯露公園種下園藝植物。

在塞斯露公園籃球場，幾名正在練習籃球的居民向她反映，籃球場因為長年失修，球場地面已經出現多條裂縫，影響打球。島村表示，這種情況在紐約市的公園裡並不少見，最需要的是日常維護。對於小裂縫，當局有工具和人手可以動手修補，對於大裂縫，重新鋪球場地面會比較好，也比較持久，但這會涉及資金來源的問題。岛村和馬赫還視察了公園內的洗手間，認為目前洗手間的衛生狀況很好。

莊文怡感謝島村為公園帶來的新變化，她說自己從年初就與市公園局局長辦公室聯繫，希望局長能來看看這個位於布碌崙華裔社區的公園，現在局長終於成行，她也感到很高興。她同時希望居民不僅使用這個公園，而且能負起責任，公共維護好公園。

第17區州參議員參選人賀立寧也參加了這次活動，他特別稱讚公園局在公園內新安裝了工具箱，這樣社區義工每周三到公園打掃衛生時就可以直接從箱內取工具，而不必從其他地方帶來，省去了許多麻煩。班森賀華裔社區活動中心(CASS)和海灣大道華商會組織的義工當天也到塞斯露公園幫助清掃垃圾。

市公園局局長島村與工人一起在塞斯露公園種花。(記者胡聲橋╱攝影)
市公園局局長島村與工人一起在塞斯露公園種花。(記者胡聲橋╱攝影)

清掃塞斯露公園的義工與市公園局局長島村合影。(記者胡聲橋╱攝影)
清掃塞斯露公園的義工與市公園局局長島村合影。(記者胡聲橋╱攝影)

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