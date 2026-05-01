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陳學理提案 促嚴懲公交系統內犯罪

記者胡聲橋╱紐約報導
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州參議員陳學理近日提出一項提案，要求加大對罪犯在公交系統內犯罪的懲罰。(陳學理辦...
州參議員陳學理近日提出一項提案，要求加大對罪犯在公交系統內犯罪的懲罰。(陳學理辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)南區州參議員陳學理近日提出了S9938號提案，要求加大對在公共交通系統及周邊地區犯罪的處罰力度，更嚴厲追究罪犯的責任。陳學理強調，提出這些提案是為了應對公共交通系統犯罪活動增加的現象，這些犯罪活動對公共安全持續構成嚴重威脅，尤其是在人口密集，許多人每天都依賴公共交通系統通勤的地區。

陳學理說，「最近在地鐵上發生的一連串暴力犯罪事件引起了我們社區的警覺。我不斷聽到乘客抱怨政府做得不夠。我們需要發出更強烈的信號，那些在公共交通系統中犯法的人，尤其是那些一再觸犯法律者必將為其行為付出更高的代價」。

根據這項新提案，對在公共交通系統上實施暴力、襲擊和危險行為的懲罰將加大，犯罪等級將提升一級。該提案還新增了「在公共交通危害他人安全罪」，這是一項A1級重罪，適用於那些故意推搡、擊打、踢踹他人，或以其他方式與他人發生身體接觸，導致他人跌落到火車或地鐵軌道上，或造成他人遭車輛撞擊的重大風險行為。此外，該提案還將發生在公共交通系統的故意殺人行為納入一級謀殺罪的指控範圍。

「身為一名前警察，我知道更強有力的法律意味著更強有力的執法」，陳學理說，「那些選擇暴力侵害無辜者的罪犯必須明白，他們終將為自己的罪行付出代價」。

市警察局公布的數據顯示，近期發生在公共交通上的搶劫案激增21%、攻擊案激增60%。4月14日，華爾街地鐵站發生一起持刀傷人事件，一名27歲男子在搶劫未遂案件中腹部被刺傷、4月11日，三名乘客在曼哈頓大中央車站的地鐵月台上遭砍刀攻擊、3月8日，一名有15項前科的非法移民將一名83歲的退休軍人和一名30歲的男子推下地鐵軌道。

布魯克林 暴力犯罪 地鐵

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