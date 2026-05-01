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布朗斯丁母親節徵文與詩歌比賽 5/11截止報名

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約州眾議員布朗斯丁日前宣布，其年度母親節徵文與詩歌比賽正式回歸。(布朗斯丁辦公...
紐約州眾議員布朗斯丁日前宣布，其年度母親節徵文與詩歌比賽正式回歸。(布朗斯丁辦公室提供)

紐約州眾議員(Edward C. Braunstein)布朗斯丁近期宣布，他每年舉辦的母親節徵文與詩歌比賽正式回歸，開放居住或就讀於第26選區的二至五年級學生參加。主辦方表示，作品長度不限，內容須圍繞母親節主題，例如與母親的難忘經歷、家庭生活點滴，或描述母親對自己的重要意義等，鼓勵學生以文字表達情感與觀察，比賽截稿日期為5月11日(周一)。

布朗斯丁表示，在母親節來臨之際，希望透過比賽讓學生有機會展現創意與寫作能力，同時向母親表達感謝與敬意。他指出，每年都能從學生作品中看到真摯動人的內容，十分期待今年的參賽作品。比賽將按年級評選優勝者，頒發全區獎項；此外，所有參賽學生均可獲得紐約州眾議會頒發的榮譽證書，以肯定他們的參與及努力。

主辦方提醒，參賽學生需在作品上註明姓名、年級及就讀學校資料，並於截止日期前提交。作品可郵寄至布朗斯丁辦公室地址為貝賽39大道213-33號238室，亦可透過電郵[email protected] 或傳真方式遞交(718)357-5947。辦公室表示，如對比賽內容或提交方式有疑問，可致電查詢，鼓勵家長與學校協助學生踴躍參與，讓更多孩子透過寫作留下屬於母親節的特別回憶。

母親節 紐約州

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