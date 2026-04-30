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強化防洪韌性 市府啟動南布碌崙雨水管理工程

記者馬璿／紐約即時報導
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南布碌崙(布魯克林)松柏區(Homecrest)將迎來重大防洪建設，市府日前宣布...
南布碌崙(布魯克林)松柏區(Homecrest)將迎來重大防洪建設，市府日前宣布將撥款9500萬元，在南布碌崙國王快速道路周邊推動創新「雲爆」(Cloudburst)雨水管理工程。(取自DEP)

南布碌崙(布魯克林)松柏區(Homecrest)將迎來重大防洪建設，市府日前宣布將撥款9500萬元，在南布碌崙國王快速道路周邊推動創新「雲爆」(Cloudburst)雨水管理工程，以減少洪澇災害、保護當地水道，並增強社區應對極端天氣的防災韌性。

根據市府宣布計畫，市環境保護局(DEP)將將在社區各處分散設置多項治水設施，如在街道鋪設透水路面，吸收並疏導雨水，同時在公園及學校用地的地下興建蓄水系統，共同在強降雨期間攔截雨水，避免下水道超載，預計每年可管理約3000萬加侖的雨水。工程設計標準亦考量日益普遍的強降雨情況，估計可應對單小時降雨量逾兩吋的極端天氣。

根據資料顯示，此工程範圍涵蓋350畝的洪澇熱點地帶，包括國王快速道路(Kings Highway)、科尼島大道(Coney Island Avenue)，以及P、R、S、T、U和V等大道。透過在雨水淹沒街道前加以收集儲存，工程同時有助於減少污染性逕流入科尼島溪(Coney Island Creek)，可改善當地水質。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，市府欲建設一座能在洪災衝擊最嚴重的地方保護紐約市民的城市，「這項工程將校園、街道和停車場等日常公共空間，轉化為守護社區安全的基礎設施。隨著氣候變遷加速，這類投資已非可有可無，而是建設一座具有韌性、公平且有備無患之城市的必要之舉。」

DEP局長加西亞(Lisa Garcia)則指出，松柏區的雲爆工程是保護社區免受極端降雨侵害的重大一步。「透過在雨水淹沒當地街道和下水道前加以攔截儲存，我們正在降低洪災風險、改善科尼島溪水質，並為紐約市民建設應得的韌性基礎設施。」

市環境保護局的「雲爆管理計畫」自2023年啟動以來，已陸續推動全市多個易淹水社區的防洪工程，涵蓋布朗士的的帕克切斯特(Parkchester)、布碌崙的布朗士維爾(Brownsville)與東紐約(East New York)、曼哈頓的東哈林(East Harlem)，以及皇后區可樂娜(Corona)、牙買加(Jamaica)、凱辛納(Kissena)和聖奧本斯(St. Albans)等地區。

根據資料顯示，此工程範圍涵蓋350畝的洪澇熱點地帶，包括國王快速道路(Kings...
根據資料顯示，此工程範圍涵蓋350畝的洪澇熱點地帶，包括國王快速道路(Kings Highway)、科尼島大道(Coney Island Avenue)，以及P、R、S、T、U和V等大道。(取自DEP)

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