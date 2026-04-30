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同源會陳慧華國會作證：公平政策傷害亞裔

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約同源會陳慧華國會作證，指公平政策傷害亞裔並衝擊學術標準。(截自國會直播)
紐約同源會陳慧華國會作證，指公平政策傷害亞裔並衝擊學術標準。(截自國會直播)

聯邦眾議院教育與勞動委員會轄下的幼兒、小學與中學教育小組委員會，近日舉行聽證會，討論近年教育政策中以「公平(equity)」為導向的改革是否削弱學術標準與國家競爭力；紐約同源會(CACAGNY)創會會長陳慧華(Wai Wah Chin)以證人身分出席，指亞裔學生在招生制度中長期面臨不公平對待，呼籲維持以學術能力為核心的選才機制。

陳慧華在證詞中指出，當前教育體系雖投入大量資源，但學生在數學與閱讀等核心學科的表現卻停滯甚至下滑，與國際領先國家差距持續擴大。她引用國際學生評估計畫(PISA)、國際數學與科學教育成就趨勢調查(TIMSS)及全國教育進展評估(NAEP)數據稱，美國國內學生整體學術表現低於新加坡、日本與南韓等國，顯示教育品質與人才培養面臨結構性挑戰。

她強調，教育政策若削弱客觀標準與學術要求，將直接影響STEM人才培養，進而削弱美國在人工智能、半導體及量子科技等關鍵領域的競爭力。「STEM技能需要長時間累積，若學生在基礎教育階段未能接受嚴格訓練，未來將難以支撐科技產業發展。」

針對招生制度，陳慧華表示，亞裔學生多年來在選擇性學校與大學錄取過程中遭遇歧視，相關問題已在包括哈佛案等案件中受到關注。她說，紐約市近年在招生制度與教育政策上的調整，如弱化標準化測試與擇優錄取原則，對亞裔學生造成不成比的負面影響。

她還提到紐約市特殊高中系統，強調其曾以標準化考試為核心，培養出大量科研與學術人才，應予保留與強化，而非如今以族裔或其它非學術因素調整錄取結果。她認為，削弱這類制度不僅影響亞裔學生權益，也會影響整體教育品質。

聽證數日前，同源會宣布支持華裔母親陳軼芳(Yi Fang Chen)向聯邦法院提起訴訟，控告紐約市府及教育局調整「發現計畫」(Discovery Program)涉嫌違反平等保護條款，刻意壓低特殊高中對亞裔學生的錄取比率。

紐約同源會陳慧華國會作證，指公平政策傷害亞裔並衝擊學術標準。(截自國會直播)
紐約同源會陳慧華國會作證，指公平政策傷害亞裔並衝擊學術標準。(截自國會直播)

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