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2歲托育班9月上路 官僚體制恐成家庭式托兒所阻礙

記者曹馨元╱紐約報導
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現行規定讓兩歲班(2-K)計畫所依託的部分家庭托育(Family Child C...
現行規定讓兩歲班(2-K)計畫所依託的部分家庭托育(Family Child Care)難以獲得資格，將使計畫擴展困難重重。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市長曼達尼將於今秋率先為2000名兩歲幼兒提供免費托育服務，但現行規定卻讓這一兩歲班(2-K)計畫所依託的部分家庭托育(Family Child Care)難以獲得資格，使計畫擴展遭遇困難。

根據目前規定，家庭托育若要與市教育局簽約，必須先加入「家庭托育聯繫網」(Family Chine Care Network)。這類網絡組織由市府資助，通常由規模較大的機構負責運營，職責涵蓋代為發放款項、處理報名、監察安全及教育標準，並提供專業培訓等，是市府與小型家庭托育間的仲介。如華人策劃協會(CPC)就是全市最大的托育聯繫網之一，目前旗下有130個托育服務提供者。

然而，全市約6500家家庭托育中，目前僅約20%已加入網絡，情況令人憂慮。支持者認為這套制度對市府、機構及家長均有裨益；但也有部分托育機構對加入網絡深感抗拒，擔憂會產生額外費用、失去自主決定權及受更多新規限制。

對於計畫的整體目標而言，這道門檻影響深遠。代表家庭托育的教師工會(UFT)分部負責人米勒(Tammie Miller)表示，今秋實現2000個席位或尚可達到，但若不調整網絡要求，曼達尼承諾的明年增至1萬個席位、並於任期結束前覆蓋全市所有兩歲幼兒的目標，將「幾近不可能」實現。

薪酬問題同樣令家庭托育卻步。根據新學院(The New School)的最新報告，家庭托育機構平均每小時薪酬僅六元；而去年市府合約中每名兒童的平均資助額，家庭機構約為1萬7000元，中心式機構則是2萬7000元。目前，市府尚未就兩歲班合約薪酬給出明確答覆。

一名知情人士透露，自兩歲班計畫推出以來，有大量家庭托育提供者為達到申請資格而質詢各聯繫網組織；但此類組織亦有容量上限，無法做到來者不拒，且市府對兩歲班的各類標準要求尚未出台，造成各方推進困難。他批評政府一味的幫扶家長，沒有從托育業者的角度考慮；「現在2000個還好，要進一步擴大一定會造成供需失衡，讓托育業者無法提供質量、數量均達標的服務。」

教育局 華人 曼達尼

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