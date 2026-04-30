華人公寓拆除糾紛 管委會遭質疑程序不合規
位於皇后區艾姆赫斯特的菖蒲圈公寓(Calamus Circle Condominium)華人業主群體，近日聯合呼籲民選官員、監管機構及法律部門介入，審查該公寓管理委員會(Board of Managers)涉長期存在的治理與程序合規性問題。業主指，該管委會不僅多年涉未依法律程序改選，更針對特定住戶實施不公平的「選擇性執法」，目前雙方已進入法律訴訟階段。
多位華人業主表示，根據該公寓的管理規約(Bylaws)及「紐約州公寓法」，管委會應由九名成員組成並每年召開年度大會換屆選舉。然而，業主們提供的詳細資料顯示，該公寓已約十年未曾召開過年度業主大會，導致目前的管理權限長期處於程序模糊地帶。
更令許多業主感到不安的是管委會的身分合規性。據悉，目前在任的六名成員中，有三人並非該公寓的單元業主。業主群體質疑，在缺乏正式會議通知、法律要求的會議紀錄及公開透明投票程序的情況下，這些成員的職位合法性存疑。業主們表示，這種長期缺乏監督的行政運作，已嚴重損害了全體業主的知情權與監督權。
而這場衝突最初的導火線，在於一項旨在節能省電的環保改進。2025年5月，住在頂層的一戶業主繆小姐為了解決電費異常高漲的問題，申請了紐約州政府補助的節能計畫，在自家的閣樓鋪設了一層保溫棉。繆小姐表示，安裝當天有管委會成員在現場，當時並未異議。沒想到工程結束後，管委會卻突然指控業主「沒有事先取得書面核准」，要求強行拆除。
就該糾紛，多名業主在一聲明中聯合批評管委會的執法標準不一。他們質疑，公寓內其他同樣涉及公共區域、甚至包含屋頂穿孔的改動工程，並未受到同等強度的審查或處分。
目前，針對管委會律師原定於21日執行的強制拆除計畫，繆小姐已正式向法院申請法律救濟。據悉，法院已核發阻止令，下令暫緩管委會的拆除行動，並將案件延期至5月4日進一步審查。在治理層面，多名業主也已發起請願，要求召開多年未舉行的年度業主大會。
針對上述爭議，記者根據業主提供的聯絡方式，多次致電並留言聯繫管理委員會主席，但截至發稿前尚未獲回覆。
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