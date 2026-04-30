林懷民重返紐約 將與美國舞蹈節總監對談半世紀舞蹈人生

本次在亞洲協會舉行的對談，對雲門舞集創辦人林懷民而言，不僅是一場分享，更是與橫跨數十載友情重逢的重要場合。(記者馬璿／攝影)

駐紐約台北文化中心為慶祝35周年，策畫講座「Across Borders, Across Bodies」，並邀請雲門舞集創辦人林懷民 5月1日於亞洲協會(Asia Society)與美國舞蹈節(American Dance Festival)總監尼梅里希特(Jodee Nimerichter)對談。林懷民本周抵達紐約後，便在29日的記者會分享前些日欣賞紐約芭蕾舞表演的心得、過去種種與紐約有關的記憶，以及對當代舞蹈生態的觀察。

橫越數十載的友情 在紐約再次交會

林懷民回憶，舞團自1979年首度赴美，迄今演出約21次，與布碌崙 (布魯克林)音樂學院(BAM)的合作更是意外結緣。他在休團期間，於峇里島偶遇藝術總監梅理略(Joseph V. Melillo)，約定要赴台欣賞舞團演出，才因此促成此後多次合作。他與本次對談的主持人、亞洲協會文化與外交總監庫柏(Rachel Cooper)相識亦逾30年，兩人當年同在印尼的文化活動中相遇，此後一路見證彼此在藝術領域的成長。

林懷民透露，本次會答應前來紐約，除因2013獲頒「美國舞蹈節終身成就獎」(Samuel H. Scripps/ADF Award for Lifetime Achievement)，盼透過回訪回饋獎項肯定外，亦是源自一股「想回來會會老朋友」的念舊。

重返紐約 對中央公園的浣熊印象最深

全紐約所有景點中，中央公園對於林懷民而言別具意義。在記者會上，他談到自己被春日層次豐富的綠意吸引，卻意外目睹到一隻肥碩的浣熊緩緩倒行，引來路人紛紛停步拍照，成為紐約這幾日令他印象最深刻的畫面之一。

熱愛舞蹈的他也在朋友邀請下前去欣賞芭蕾舞演出，雖感受當代舞者技術的無懈可擊，卻同時帶給他難以言喻的隱晦感受。「很乾淨，可是光是乾淨好像不太對。」他感嘆，想要讓表演藝術突破技術框架，需要時間沉澱，也需要藝術家自己對作品的詮釋。

世界在進步 舞蹈環境也在持續前行

隨著舞蹈環境不斷變化，林懷民也談到，世界不斷在改變，過去他父親曾說「舞蹈家是乞丐的行業，」但現在卻有無數家長前仆後繼將幼童送往專業機構學舞。然而，進步仍有代價，在高競爭力的環境下，究竟是什麼支撐著藝術家前行，林懷民也給出他的觀察，「你要真正的愛，你才能夠跟這個藝術能夠和平相處，你才願意付出，才有快樂。」

對於傳承，林懷民則是欣慰表示，雲門舞集現任藝術總監鄭宗龍每年持續赴美演出，這一世代的創作者已逐漸在國際舞台上站穩腳步。「他們都很出色，我很驕傲也很高興，我們曾經把土壤挖一挖，同時我們的作品，也是當作他們成長的肥料。」

此次紐約之行，林懷民坦言，主因仍是想回來見見過去重要的老友，但若是再過幾年受邀，自己可能會婉拒。(記者馬璿／攝影)