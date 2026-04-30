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首占同鄉會21周年暨民俗活動 法拉盛登場

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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美國福建首占同鄉會成立21周年暨「聖澤境護法虎真人千秋華誕祈福」聯歡晚會近日在法...
美國福建首占同鄉會成立21周年暨「聖澤境護法虎真人千秋華誕祈福」聯歡晚會近日在法拉盛君豪大酒樓舉行。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

美國福建首占同鄉會成立21周年暨「聖澤境護法虎真人千秋華誕祈福」聯歡晚會近日在法拉盛君豪大酒樓舉行。中國駐紐約總領館領事榮頂、王隆浩、紐約市議員黃敏儀等逾1100位嘉賓與會。

據同鄉會介紹，首占村位於長樂市西南，生機盎然、風光綺麗。歷史上亦湧現出鄭世威、鄭寶箐、鄭振鐸等仁人志士，激勵著旅居海外的首占鄉親奮發向上。如今，不少首占鄉親在美國落地生根，在餐飲、建築等行業取得佳績。首占同鄉會與家鄉村政府保持緊密聯繫，積極服務鄉親，協助辦理相關證明文件，讓旅美鄉親能順利領取家鄉土地補償款。每年4月則舉辦護法虎真人千秋華誕活動，祈願在美首占鄉親事業順利、丁財兩旺。

首占同鄉會主席鄭建寧表示，當日舉行的護法虎真人巡遊活動吸引眾多鄉親參與，既展現團結風貌，也讓家鄉傳統文化在海外延續與發展。歷經20餘年，在歷屆主席帶領下，會務不斷壯大，並於去年購置會所，未來也將繼續凝聚鄉情、為鄉親服務。

中國駐紐約總領館領事榮頂表示，首占同鄉會成立以來致力團結服務鄉親，弘揚中華優秀傳統文化，關心並支持祖籍國的建設，為僑胞在美發展提供了良好平台，並為促進美中民間交流作出了積極的貢獻。

名譽主席鄭和端、鄭美成、鄭銀俤、鄭可磊，議長鄭明松、秘書長鄭捷欽等出席。

法拉盛 紐約市

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