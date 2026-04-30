婦科困擾 醫師吳海嘉：諱疾忌醫恐延誤診治

在華人 社區中，女性對於自身婦科與生殖健康問題往往較為保守，許多症狀即使已影響生活，仍選擇隱忍不說。對此，華人婦產科醫師指出，這類情況在臨床上相當普遍，婦科問題依年齡亦將有不同的病症出現，如更年期、生產、乳癌 、子宮頸相關檢查都是十分重要的醫學議題，但文化禁忌、語言隔閡與社會期待，都是影響女性求醫意願的重要因素。

瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)醫院婦產科吳海嘉醫師(Dr. June Ng)表示，在華人文化中，談論生殖與性健康仍有些禁忌，加上部分移民 背景女性受到「不願添麻煩」或保持低調的社會期待影響，更容易壓抑自身需求。且許多患者若未主動提及症狀，醫療人員往往難以及時察覺問題，例如，因為不少人其實並不了解哪些變化與更年期有關，她在門診中會主動詢問35歲以上女性是否出現更年期相關徵兆，並逐一說明可能的症狀。

她也點出，這樣的沉默，可能對健康帶來實質風險，但他強調，「女性應該且值得獲得完整且充分的醫療照護」。她並指出，部分患者對隱私有顧慮，擔心症狀被他人知曉後引發評價或誤解。對此她說，醫生與病患之間有嚴格的保密制度，除非患者同意或涉及生命危險，醫師不會對外透露任何病史內容。

她舉例臨床上時常遇到的更年期情況，症狀包括熱潮紅與月經不規則，但也有許多較少被注意的變化，例如陰道乾澀、搔癢或性交疼痛。此外，約一半女性會出現睡眠障礙，三成則可能經歷情緒波動或記憶力下降。其他如泌尿道感染增加、體重變化、疲勞、關節痠痛，以及皮膚與頭髮乾燥等。醫師指出，女性平均停經年齡約為51歲，但實際出現症狀的時間差異甚大，也可能與遺傳等多重因素有關。部分女性即使尚未停經，也可能在35歲左右出現早期徵兆。由於部分症狀與一般老化現象重疊，許多女性不易自行判斷。醫師建議，只要感覺身體出現「不尋常」的變化，就應諮詢醫療專業人員，由醫師協助釐清原因，而非自行承受或忽略。

吳海嘉也指出，文化與語言因素同樣影響心理健康議題的求助行為。部分女性在產後可能出現憂鬱症狀，但因缺乏支持或不願表達而延誤治療。她強調，產後憂鬱並非個人意志所能控制，也不應被視為羞恥，即使擁有良好家庭支持，仍有可能發生，應及早尋求專業協助。

她說，華人女性接受子宮頸抹片檢查的比率偏低。然而抹片檢查是篩檢子宮頸癌的重要工具，缺乏檢查反而會增加罹癌風險。她建議女性定期檢查，並藉此機會與醫師討論其他健康議題，如避孕、家庭計畫或疫苗接種。針對人類乳突病毒(HPV)疫苗，醫師表示，接種可有效預防多數高風險病毒株所引發的子宮頸癌，且愈早接種效果愈好，最早可從九歲開始。她也澄清，疫苗與是否提前發生性行為無關，其主要目的在於癌症預防。

此外，她也提醒，女性健康並非只與女性自身相關，無論是避孕、生育或更年期，伴侶都會受到影響，因此男性同樣應具備基本認識，並在生活中給予支持與理解。她還強調，女性在家庭與社會中承擔多重角色，往往將自身健康置於次要位置，但這樣的忽視不應成為常態。她呼籲女性若長時間未接受婦科檢查，或正經歷難以啟齒的身體不適，應勇於踏出第一步，及早就醫，為自身健康把關。