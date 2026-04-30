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史島中文學校慶55周年 師生、社區人士齊聚見證文化傳承

記者顏潔恩／紐約報導
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旨在為史泰登島華裔子弟提供中文教育的史島中文學校，日前舉辦創校55周年餐宴。(主...
旨在為史泰登島華裔子弟提供中文教育的史島中文學校，日前舉辦創校55周年餐宴。(主辦方提供)

旨在為史泰登島華裔子弟提供中文教育的史島中文學校(Staten Island Chinese School)，日前舉辦創校55周年餐宴，超過100名師生、社區人士共聚一堂，回顧與見證該校一路走來的成就、文化傳承。

史島中文學校於1971年成立，創校初期僅有七、八名學生，而50多年來巔峰時期則有200多名學生加入，如今學生人數則維持在穩定的80多人左右；該校雖收費但仍是非營利機構，所收取的小額費用用以支付師資和學校租金，目前該校有一名校長、八名教師、以及十餘名義工擔任助教。

即將在本學期後卸下校長職位的譚敏儀說，自己在校志願服務已超過36年，從一開始擔任該校的粵語課老師，到2009年起成為校長，也是該校任期最長的校長；在當日的餐宴上，譚敏儀獲頒表揚牌匾，感謝她一路以來對宣揚中華文化與中文的支持。

譚敏儀回顧道，史島中文學校是由島上的華裔家長自發成立，當時大家的目的都是為了讓孩子有機會接觸中華文化習俗與傳統，以及擁有學習母語的機會，「這是一所特殊的學校，為學生們提供雙語的教育，學生可選擇學習國語或廣東話，並同時學習書寫和對話技巧」。

除了語言學習外，該機構也每年舉辦不同的中國傳統活動，例如農曆新年、中秋節慶祝活動等，也組織團隊至位於溫港文化中心植物園(Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)的寄興園舉辦或參加活動。

譚敏儀回憶最艱難的時期之一，便是新冠疫情爆發期間，學生人數從巔峰時期的200多人大量流失，師資也因此減少；她指出，儘管十分困難，但學校依然堅持「停課不停學」的理念，因此在疫情後還是努力撐著，她由此感謝學校董事、成員、以及華人家長的支持，鼓勵他們再難仍要中文學校持續發展下去。

租金 華裔 史泰登島

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