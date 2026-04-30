康尼島電影節5月1日開跑 將放映92部片 精采可期

第26屆康尼島電影節將放映92部影片。(康尼島電影節官方臉書)

第26屆康尼島 電影節將於5月1日至3日在布碌崙 (布魯克林 )著名的海濱勝地舉行，屆時將放映92部影片涵蓋多種類型的影片，為觀眾帶來一場精采的獨立電影盛宴，電影節同時還會有精采的現場表演。

本次影展由indiefilmpage.com和康尼島美國(Coney Island USA)共同舉辦，旨在展現獨立電影與康尼島獨特文化認同之間的緊密聯繫，如今已發展成為一個面向全球電影人的平台。康尼島電影節被「電影製作人」雜誌(MovieMaker Magazine)譽為全球最酷的電影節之一，並被公認為最物有所值的電影節之一。

為期三天的電影節期間將持續放映紀錄片、劇情短片和長片、科幻片、恐怖片、動畫片、實驗電影和音樂錄影帶等各類影片。電影節活動場地包括海濱雜耍表演場(Sideshows by the Seashore)和康尼島博物館(Coney Island Museum)，這兩個場地都位於康尼島濱河區內。

開幕之夜將舉辦一場盛大聚會，屆時康尼島馬戲團將帶來精采的現場演出。精選影片包括由麥克唐納(Jim McDonnell)執導的紀錄片「一年中最長的星期五，又來了」(The Longest Friday of the Year, Again)的全球首映。該片記錄了夏至日遊樂區工作人員一天工作和生活，其他精選電影包括一系列喜劇短片和精選恐怖片等。5月2日晚10時將放映1979年的電影「戰士幫」(The Warriors)，屆時將舉辦互動式觀眾體驗活動。

康尼島電影節單張門票起價十元，建議提前購買。