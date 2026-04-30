台灣製片高靖恩：新移民敘事 短劇成契機

從中國吹來美國的短劇風，意外地讓如高靖恩一樣的移民工作者找到產業新缺口。(高靖恩提供)

一集短短三分鐘，直式的方框中蘊含著衝擊觀眾價值觀的劇情，這一名為「短劇」形式的作品近年在美國累積高人氣，尤以吸睛的敘事和浮誇劇情吸引女性觀眾的喜愛。這股潮流其實非美國原創，而是從中國吹來。對於Dramabox的台灣製片高靖恩(Chin-En Gau)來說，此種新型的創作手法，拍攝期短、收視群穩定成長，不僅給予許多新移民 在影視產業的工作機會，對曾經受過傳統電影教育的人來說，更是一種與眾不同的刺激。

★不同片場文化 改變思維

高靖恩從小就不是一個體制內的典型好學生，卻在拾起媽媽的底片相機後開啟影像啟蒙，高中的微電影選修課進而讓他感受到畫面說故事的力量，「我覺得這可能不是什麼偉大的發現，但用影像抒發我的情感讓我覺得很舒服，發現自己的作品能帶來正向改變也是」。進入台北藝術大學後，他在傳統的電影訓練中逐漸建立起對電影一套既定的想像，必須要有嚴謹的敘事結構、新電影浪潮式的美學脈絡，以及對影像語言的高度自覺。

不過，當這套想像遇到美國截然不同的片場文化，也漸漸改變高靖恩的思維。在台灣的拍片環境中，製片多半處理預算、場地與人員等後勤工作，創作話語權仍以導演為重。但在好萊塢 體系的影響下，手握生殺大權的製片，才是現場的最終決策者。高靖恩來到美國後，角色意外地從導演轉向製片，讓他找到截然不同的主導權。「我跟導演說怎麼拍，他就怎麼拍」。偏好事情有條有理推進的他，反而在製片這個位置上找到更順手的節奏。

短劇對於Dramabox的台灣製片高靖恩來說，拍攝期短、收視群穩定成長，不僅給予許多新移民在影視產業的工作機會，對曾經受過傳統電影教育的人來說，更是一種與眾不同的刺激。(高靖恩提供)

★情緒為導向 劇本公式化

高靖恩在Dramabox已發表的作品「Reborn to Love Alpha King」，以及另一部預計5月初上線的「The War God Returns to Claim His Family」，經手這些作品讓他觀察短劇與傳統劇情片的差異，「劇情片是故事導向，但短劇完全是情緒導向」。

傳統電影有空間鋪陳角色動機、建立敘事節奏，但短劇的載體是直式的手機螢幕，觀眾隨時可能滑走，每一集都必須精準投放情緒，「牛肉要不斷端出來」的表現手法，使得劇本的結構高度公式化：哪一集建立衝突、哪一集反轉、女主角在第幾集必須面臨什麼處境，像是一張只有單選題的試卷。對一個從傳統電影訓練走出來的創作者而言，這套邏輯起初顯得陌生，但高靖恩視其為全新學習，也讓他開始思考，「說故事」的方式是不是也可以跟著時代更加多元。

他說：「別人說過我是一個很傳統的人，我確實也覺得電影應該要有個特定的樣子，但有時候台灣人好像是個很害怕犯錯的族群，很怕跨越舒適圈，但短劇或許可以是一個新的機會，看我們收到不同刺激之後能不能更放開來做。」

而短劇的興起也在產業結構上打開一個特殊的缺口。由於形式最早從中國發展，製作流程與節奏對華人工作者來說相對熟悉，加上近年好萊塢整體景氣趨緩，短劇反而成為許多華人留學生與新移民得以在影視產業站穩腳跟的管道。「這是1895年電影誕生以來，第一次由華人引起的娛樂潮流。」高靖恩觀察，現場工作人員其實有不少人與他有著類似情況，這份工作不僅可以支撐簽證、繳房租，同時在下班後繼續推進自己真正想做的計畫。

高靖恩表示，傳統電影有空間鋪陳角色動機、建立敘事節奏，但短劇的載體是直式的手機螢幕，觀眾隨時可能滑走，每一集都必須精準投放情緒。(高靖恩提供)

★拍劇情片 預計明年發行

短劇之外，高靖恩仍有一部自己主導的劇情長片「A Journey of Jack (and Tom)」預計明年發行。這部講述兩名台灣高中生蹺家赴美追夢的公路電影，拍攝方式與他目前的工作環境幾乎是兩個極端，他一人身兼導演與攝影，現場只有一名收音兼製片，加上演員，有時候總共不超過三個人。如此精巧的編制，卻給他念念不忘的體驗。

★說故事誠意 AI難取代

「我覺得電影的本質就是演員跟故事，拿什麼相機不是那麼重要」。劇組極小，視覺上的條件有所取捨，但正因為如此，他與演員之間的距離愈近，對方給出的表演也愈私密、真實。一部講述移民故事底色的作品，加上演員本身相似的生命經驗，這份真誠是他認為任何技術都換不來的特質。

在AI快速滲入影視製作，以及好萊塢大廠增長漸緩的趨勢下，他的態度相對務實，影人仍要試著適應，但創作者與觀眾溝通的誠意，是任何機器都無法替代的。「不管器材怎麼變，當觀眾心裡有一股暖流滑過去的時候，那個感受才是真的」。