紐約采風／「公園裡的莎士比亞」回歸 50地點免費索票

紐約市今年的免費活動「公園裡的莎士比亞」(Free Shakespeare in the Park)，將演出「羅密歐與茱麗葉」(Romeo & Juliet)等經典作品。圖為「羅密歐與茱麗葉」劇照。(路透)

被譽為紐約市 最棒的免費活動之一「公園裡的莎士比亞」(Free Shakespeare in the Park)，將從5月22日(周五)起回歸；主辦方The Public Theater近期表示，此次活動的免費門票將採取多個地點發放的方式，並進一步擴大至全市約50個地點發放，使民眾能夠更便利獲得門票。

「公園裡的莎士比亞」為全市性文化計畫，每年都廣受紐約客以及外地旅客的喜愛，同時是紐約市夏季最受歡迎的文化項目之一；今年的活動將於5月22日至9月8日舉行，演出與相關活動將遍及五大行政區的公園與公共空間。

根據官方消息，今年演出陣容包括「羅密歐與茱麗葉」(Romeo & Juliet)、「冬天的故事」(The Winter’s Tale)等經典之作，在中央公園 內的露天劇場德拉科特劇院(Delacorte Theater)上演；另外則有「皆大歡喜」(As You Like It)將以流動劇場的形式，巡迴五大區演出。

活動將於5月30日在德拉科特劇院舉行開幕慶典，也為此劇院整修後重新開放揭開序幕；主辦方也將於6月5日、19日、8月7日、14日及21日舉辦「劇院開放日」，開放給民眾參與導覽、進行舞台體驗及親子活動等，晚間也設有音樂賞析與野餐活動。

至於門票發放方式，主辦方表示，免費門票將持續採取多點發放方式，但今年會進一步擴大至全市約50個地點，包括合作夥伴公民銀行(Citizens Bank)的多家分行，藉此提升民眾取得門票的便利性與公平性；此外，Nordstrom紐約旗艦店將於6月23日、7月28日及8月18日舉辦現場抽票活動，提供民眾更多取得入場券的機會。

主辦方指出，儘管在劇場現場排隊領票的傳統仍將延續，但隨著發放據點增加，預期可有效分散人潮、縮短排隊等候時間，讓更多市民有機會欣賞演出。