Trader Joe's平價健康零食受歡迎 5美元以下選擇超多

「混合堅果種子餅乾（Trail Mix Crackers）」，每一片都加入了黑芝麻、葡萄乾、南瓜子、綠豆、白芝麻與腰果，配料相當豐富。（Trader Joe's官網截圖）

美國連鎖超市Trader Joe's以價格親民、商品品質穩定聞名，其零食區近年也因「平價又相對健康」的選擇，而受到消費者關注。從堅果、果乾、蔬菜脆片到熟食拼盤與蛋白棒，品項多元，成為許多注重飲食平衡民眾日常採買的重要選擇之一。

根據Tasting Table報導，Trader Joe's的零食架構強調簡單成分與便利性，許多產品標榜使用天然食材、減少加工添加，價格多數控制在5美元以下，讓消費者在有限預算下仍能做出相對健康的選擇。店內常見產品包括調味堅果、起司與肉類小點、乾果及各式蔬菜與果乾脆片，吸引喜歡隨時補充能量的族群。

「Salumi Pronti熟食拼盤」因其方便性與組合設計受到部分消費者青睞。該產品主打冷肉與起司的搭配，切片方式設計均衡，無需額外準備即可食用。雖然其飽和脂肪與鈉含量相對較高，但仍被部分消費者視為相較於油炸零食或高糖點心更健康的選擇。雖然它不是最頂級的臘腸與普羅臥乾酪起司組合，但以超市預切包裝來說，已算相當不錯。

「酥脆裹衣花生（Crispy Crunchy Coated Peanuts）」兼具風味、飽足感又方便入口，以甜鹹交錯的風味受到關注。外層以類似甜醬油的調味包裹，入口後呈現酥脆外皮與柔軟花生內餡的對比口感，風味層次豐富，並帶有明顯的鮮味。其簡單成分與適中份量，如果你本身偏好亞洲風味的零食，這款產品很可能會對你的胃口。

在更具健康導向的零食中，「芭蕉脆片（Plantain Chips）」長期受到消費者喜愛。該產品僅由芭蕉、葵花油與鹽製成，成分簡單透明。口感酥脆、帶有淡淡自然甜味，介於鹹食與果香之間，能有效滿足對洋芋片類零食的需求，讓人越吃越順口。由於其脆度較高，容易一下吃很多，常被建議適量分裝食用，以避免過量攝取。

如果喜歡吃洋芋片的話，「蔬菜根莖脆片（Vegetable Root Chips）」是店內最熱門的選項之一。該產品以多種根莖類蔬菜製成，搭配葵花油與海鹽，它的脂肪與碳水化合物含量相對較低，且不含膽固醇與添加糖。不同蔬菜帶來甜味與土香交錯的風味，使整體口感更具層次，也適合搭配沾醬食用，可以說是健康版的「沾醬薯片」首選。

另有一款「混合堅果種子餅乾（Trail Mix Crackers）」，每一片都加入了黑芝麻、葡萄乾、南瓜子、綠豆、白芝麻與腰果，配料相當豐富。雖然成分較多，但仍以天然食材為主，提供較高的飽足感與蛋白質來源。整體口味更偏甜一些，同時帶有微鹹與鮮味。不過其風味濃厚，較適合偶爾享用，而不是可以一口接一口的日常零食。

冷藏區的蛋白棒「Perfect Bar」也是健康零食選擇之一。該產品每條含約15克蛋白質，口感偏軟、類似花生醬軟糖，並搭配黑巧克力碎片增添風味層次。雖然質地與傳統蛋白棒不同，但因攜帶便利且能提供能量補充，非常適合運動族群與戶外活動者。