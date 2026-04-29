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納蘇國際武術賽長島登場 逾300選手競技

記者高雲兒／紐約報導
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本屆賽事分為現代武術、傳統武術及太極三大類別，拳術、刀術、棍術及太極等項目輪番登...
本屆賽事分為現代武術、傳統武術及太極三大類別，拳術、刀術、棍術及太極等項目輪番登場。(主辦方提供)

第二屆納蘇國際武術大賽暨美國國家隊傳統功夫選拔賽，日前在長島納蘇社區學院舉行，吸引來自美國14個州、加拿大及中國的300多名選手同場競技，年齡從5歲至80餘歲不等，展現武術跨越年齡與族裔的廣泛影響力。

開幕式現場鼓聲陣陣、旗幟飄揚，氣氛熱烈。納蘇郡主計長菲力普(Elaine Phillips)、北亨普斯特鎮鎮長德塞娜(Jennifer DeSena)，以及中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭等先後致辭，強調武術不僅是一項體育運動，更是促進文化交流、凝聚社區的重要橋樑。活動由納蘇郡亞裔事務辦公室副主任李孟主持。

本屆賽事分為現代武術、傳統武術及太極三大類別，拳術、刀術、棍術及太極等項目輪番登場。選手們以紮實功底與精湛技巧展現武術精神，現場掌聲不斷。主辦方表示，今年共有316名選手參賽，較去年的200餘人明顯增加，賽事規模持續擴大；納蘇郡政府也在警力及公共工程等方面提供支持，確保活動順利進行。

多位與會官員受訪時表示，武術賽事的意義不僅在於競技，更在於文化傳承與社區交流。德塞娜說，納蘇郡一向多元包容，是推廣武術文化的理想平台；來自寧波市武術協會的代表亦表示，能受邀來美參賽深感榮幸，有助於促進中美民間交流。

活動現場設有贊助商展示區，吸引包括COWAY美國華人部及本地家庭醫療機構等企業參與支持，進一步提升社區參與度與活動影響力。主辦方表示，本屆賽事不僅是一場武術競技盛會，也成為促進文化交流與凝聚社區的重要平台。

第二屆納蘇國際武術大賽暨美國國家隊傳統功夫選拔賽日前在長島納蘇社區學院舉行。(主...
第二屆納蘇國際武術大賽暨美國國家隊傳統功夫選拔賽日前在長島納蘇社區學院舉行。(主辦方提供)

亞裔 長島 加拿大

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