納蘇國際武術賽長島登場 逾300選手競技

本屆賽事分為現代武術、傳統武術及太極三大類別，拳術、刀術、棍術及太極等項目輪番登場。(主辦方提供)

第二屆納蘇國際武術大賽暨美國國家隊傳統功夫選拔賽，日前在長島 納蘇社區學院舉行，吸引來自美國14個州、加拿大 及中國的300多名選手同場競技，年齡從5歲至80餘歲不等，展現武術跨越年齡與族裔的廣泛影響力。

開幕式現場鼓聲陣陣、旗幟飄揚，氣氛熱烈。納蘇郡主計長菲力普(Elaine Phillips)、北亨普斯特鎮鎮長德塞娜(Jennifer DeSena)，以及中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭等先後致辭，強調武術不僅是一項體育運動，更是促進文化交流、凝聚社區的重要橋樑。活動由納蘇郡亞裔 事務辦公室副主任李孟主持。

本屆賽事分為現代武術、傳統武術及太極三大類別，拳術、刀術、棍術及太極等項目輪番登場。選手們以紮實功底與精湛技巧展現武術精神，現場掌聲不斷。主辦方表示，今年共有316名選手參賽，較去年的200餘人明顯增加，賽事規模持續擴大；納蘇郡政府也在警力及公共工程等方面提供支持，確保活動順利進行。

多位與會官員受訪時表示，武術賽事的意義不僅在於競技，更在於文化傳承與社區交流。德塞娜說，納蘇郡一向多元包容，是推廣武術文化的理想平台；來自寧波市武術協會的代表亦表示，能受邀來美參賽深感榮幸，有助於促進中美民間交流。

活動現場設有贊助商展示區，吸引包括COWAY美國華人部及本地家庭醫療機構等企業參與支持，進一步提升社區參與度與活動影響力。主辦方表示，本屆賽事不僅是一場武術競技盛會，也成為促進文化交流與凝聚社區的重要平台。