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自強社區服務中心慶90歲 表彰90位9旬長者

記者鄭怡嫣／紐約報導
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自強社區服務中心舉辦「90@90」慶生活動，致敬長者並紀念中心90年來服務長者與...
自強社區服務中心舉辦「90@90」慶生活動，致敬長者並紀念中心90年來服務長者與社區的歷史。(黃敏儀辦公室提供，Anat Gerstein, Inc.)

為慶祝成立90周年，自強社區服務中心(Selfhelp Community Services)近日在皇后區法拉盛長者中心(Benjamin Rosenthal–Prince Street)舉辦「90@90」慶生活動，表彰90位同樣在今年迎來90歲生日的長者。活動邀請1936年出生的壽星、社區領袖、機構員工及社區支持者齊聚一堂，共同致敬這些長者，也紀念服務中心90年來服務長者與社區的歷史。

據悉，「90@90」是該中心90周年全年系列活動之一。該機構目前每年透過住房、居家照護及社區型項目，服務超過2萬5000名民眾。活動現場安排社區人士致詞、音樂表演、切蛋糕、贈送禮物，以及齊唱生日快樂歌等環節，氣氛溫馨熱鬧。主辦方表示，活動也加入多語元素，反映自強社區服務中心在紐約市所服務的多元背景。

服務中心執行長卡普蘭(Stuart Kaplan)表示，90年來，中心始終相信每個人都應在尊嚴、獨立與社區支持中安老。當天的活動不僅是紀念機構里程碑，更是表彰那些塑造社區、啟發未來的長者。

市健康與公共服務副市長蘭達維德(Helen Arteaga-Landaverde)、市老局局長麥肯錫(Lisa Scott-McKenzie)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、市議會副領袖黃敏儀(Sandra Ung)及市議員莊文怡(Susan Zhuang)等與會，肯定自強社區服務中心長期在長者服務、住房、居家照護及社區支持方面的影響力。

副市長蘭達維德表示，「90@90」展現長者可以在紐約市熟悉的社區中有尊嚴地安老，市老人局也將持續提供關鍵性的服務，支持全市多元且不斷成長的社區。黃敏儀表示，該中心不僅提供服務，更是在法拉盛建立了真正的社區。

法拉盛 皇后區 紐約市

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