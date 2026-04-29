華埠商改區多方支援商戶 贈「安全聚光燈」

華埠商改區啟動商戶支援系列活動，涵蓋店面評估、急救培訓與法律服務等。(記者劉梓祁／攝影)

為回應華埠 商戶在安全、營運與合規等方面的實際需求，華埠商業改進區(Chinatown BID)與華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)28日啟動「華埠企業支援工作坊系列」，宣布一系列面向小商戶的支援措施，同時向符合條件的商戶及樓宇業主發放免費安全照明設備。

主辦方指出，華埠不少商戶與住宅入口長期照明不足，入夜後存在安全隱患。為此，本次活動推出「安全聚光燈」(security spotlight)發放計畫，鼓勵業主申請安裝。商改區行政總監陳作舟表示，當日現場準備約15套設備發放，另有更多庫存可供後續申請。

工作坊系列活動將於5月持續展開，包括5月1日舉行的心肺復甦術(CPR)培訓、5月8日由市小商業服務局(SBS)旗下Business Express Service Team提供的店面現場評估，以及5月18日與法律援助協會(Legal Aid Society)合作的法律諮詢服務等。

其中，CPR培訓將以優惠價20元向社區開放，完成課程者可獲紅十字會兩年期認證。陳作舟表示，重啟該項培訓源於社區餐飲業者的建議，並強調急救技能在突發情況中的關鍵作用，「若心臟驟停後四分鐘內缺氧，即使最終存活，也可能造成永久性腦損傷」。

他並提及華埠一宗具代表性的歷史案例。1981年，時任紐約市長郭德華(Edward Koch)在華埠勿街(Mott St.)一間中餐館用餐時因食物卡喉，一度無法呼吸，幸得同行者及時施以哈姆立克急救法才脫險。

5月8日的店面評估將協助商戶了解最新法規要求，涵蓋捲閘門、戶外用餐設施、入口設計、少數族裔與女性企業(M/WBE)認證，以及無障礙法規(ADA)等潛在合規問題，協助業者避免違規罰款。

5月18日舉行的法律講座將以中文進行，重點講解企業成立後所需的法律文件與結構，包括有限責任公司(LLC)及公司制企業等，協助小商戶建立穩固的營運基礎。