我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

華埠商改區多方支援商戶 贈「安全聚光燈」

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠商改區啟動商戶支援系列活動，涵蓋店面評估、急救培訓與法律服務等。(記者劉梓祁...
華埠商改區啟動商戶支援系列活動，涵蓋店面評估、急救培訓與法律服務等。(記者劉梓祁／攝影)

為回應華埠商戶在安全、營運與合規等方面的實際需求，華埠商業改進區(Chinatown BID)與華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)28日啟動「華埠企業支援工作坊系列」，宣布一系列面向小商戶的支援措施，同時向符合條件的商戶及樓宇業主發放免費安全照明設備。

主辦方指出，華埠不少商戶與住宅入口長期照明不足，入夜後存在安全隱患。為此，本次活動推出「安全聚光燈」(security spotlight)發放計畫，鼓勵業主申請安裝。商改區行政總監陳作舟表示，當日現場準備約15套設備發放，另有更多庫存可供後續申請。

工作坊系列活動將於5月持續展開，包括5月1日舉行的心肺復甦術(CPR)培訓、5月8日由市小商業服務局(SBS)旗下Business Express Service Team提供的店面現場評估，以及5月18日與法律援助協會(Legal Aid Society)合作的法律諮詢服務等。

其中，CPR培訓將以優惠價20元向社區開放，完成課程者可獲紅十字會兩年期認證。陳作舟表示，重啟該項培訓源於社區餐飲業者的建議，並強調急救技能在突發情況中的關鍵作用，「若心臟驟停後四分鐘內缺氧，即使最終存活，也可能造成永久性腦損傷」。

他並提及華埠一宗具代表性的歷史案例。1981年，時任紐約市長郭德華(Edward Koch)在華埠勿街(Mott St.)一間中餐館用餐時因食物卡喉，一度無法呼吸，幸得同行者及時施以哈姆立克急救法才脫險。

5月8日的店面評估將協助商戶了解最新法規要求，涵蓋捲閘門、戶外用餐設施、入口設計、少數族裔與女性企業(M/WBE)認證，以及無障礙法規(ADA)等潛在合規問題，協助業者避免違規罰款。

5月18日舉行的法律講座將以中文進行，重點講解企業成立後所需的法律文件與結構，包括有限責任公司(LLC)及公司制企業等，協助小商戶建立穩固的營運基礎。

華埠

上一則

電動空中計程車試飛 JFK至曼哈頓只要7分鐘

下一則

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

下東城歷史月 華埠社區與團體機構熱情參與

下東城歷史月 華埠社區與團體機構熱情參與
華埠住房論壇 揭住房零增長困局

華埠住房論壇 揭住房零增長困局
詹瑪麗走訪華埠 批監獄施工擾民

詹瑪麗走訪華埠 批監獄施工擾民
紐約東華協會攜手律師團隊 6月起推出華埠法律諮詢

紐約東華協會攜手律師團隊 6月起推出華埠法律諮詢

熱門新聞

被毀容的傅女士坦言，現在會刻意避開鏡子。(記者高雲兒／攝影)

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

2026-04-24 14:18
皇后區醫師程志(左)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，在去年8月被判刑24年。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

2026-04-26 16:05
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
當事女子事後回憶過程，表示自己雖然又累又餓，但從未有過放棄追捕男嫌的念頭。圖為事發現場。(取自谷歌地圖)

華女憶8大道遭性侵後狂追半條街：只想讓歹徒歸案

2026-04-23 20:07
紐約市政府起訴布碌崙(布魯克林)一名房東，並指控其詐欺登記、非法經營多處Airbnb短租房源元。圖為其在16大道的出租物業。(擷取自谷歌地圖)

紐約市府提告1非法Airbnb房東 恐罰500萬元

2026-04-23 02:31
8大道槍擊案現場血跡。(記者胡聲橋╱攝影)

非隨機搶劫？布碌崙8大道華男身中數槍 槍手在逃

2026-04-27 15:11

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算