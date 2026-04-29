符資格糧食券受益人可購買熱食 華埠餐廳增客源

華埠辦SNAP餐飲計畫說明會，州府官員解說申請流程。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州餐廳餐食計畫(RMP)持續擴展下，華埠 商業改進區(Chinatown BID)28日舉辦說明會，邀請州府官員向在地餐飲業者解說申請流程與營運細節，鼓勵更多商戶加入，讓符合資格的糧食券 (SNAP)受益人可在餐館使用福利購買熱食，同時為社區餐廳開拓新的收入來源。

說明會由紐約州臨時和殘障援助辦公室(OTDA)代表Amy Ellis講解。該計畫最早於2021年由州府推動，並於2023年底至2024年間在紐約市 及羅徹斯特(Rochester)等地試點，2025年起擴展至全州。

她指出，RMP最大特色在於突破SNAP長期限制，允許受益人購買即食熱食，彌補以往只能在超市購買冷食或未加工食品的不足。目前該計畫主要服務對象包括60歲以上長者、身心障礙者及無家可歸者等群體。她指出，這些人往往缺乏自行烹飪條件或儲存食材的環境，RMP可讓他們透過EBT卡在參與餐廳直接購買熟食，「就像刷借記卡一樣」。

曼哈頓下東城與華埠一帶屬SNAP人口密度較高區域，對餐飲服務需求殷切，因此州府希望與在地小型餐館建立合作關係，而非僅依賴大型連鎖業者。官員表示，計畫不只是補助措施，更希望與商戶形成長期夥伴關係，鼓勵業者瞭解周邊社區。

據州府資料，截至2025年11月，全州已有約317至325家餐廳參與計畫，覆蓋38個郡，累計交易超過37萬筆，總消費金額逾730萬元，服務約6萬4000戶家庭；全州符合RMP資格的潛在家庭約93萬戶，其中紐約市約占61萬戶。

對於有意申請的商戶，RMP採兩階段審批機制，餐廳須先取得紐約州批准，完成協議簽署後，再向聯邦農業部食品與營養服務局(USDA FNS)申請最終授權；流程約需數周至數月；餐廳也需自行設置或升級POS設備以支援EBT支付。

參與商戶須符合一定條件，包括超過51%營收來自即食餐點、提供10%餐點折扣、不得向顧客收取銷售稅，且SNAP福利不得用於支付酒精或小費。此外，餐廳需具備無障礙設施並遵守食品安全規範。

Amy Ellis指出，計畫不對餐點種類作出硬性健康規定，僅強調價格可負擔與文化適切性，希望讓受益人依自身需求選擇餐食。