電動空中計程車試飛 JFK至曼哈頓只要7分鐘
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從甘迺迪國際機場(JFK)到曼哈頓，未來或許不用再受塞車之苦。電動航空公司Joby Aviation近日完成一項飛行測試，讓其飛行器首次從JFK飛往曼哈頓直升機場。業者表示，若後續取得聯邦核准並正式營運，往返機場與曼哈頓的飛行時間可望縮短至約七分鐘。
Joby Aviation數年前曾在紐約展示這款電動飛行器，但此次是該公司首次完成JFK至曼哈頓的實際飛行。這類飛行器稱為eVTOL，即「電動垂直起降飛行器」，起飛時像直升機一樣垂直升空，飛至約1000呎高空後，螺旋槳轉向，改以類似飛機的方式前進。
Joby Aviation創辦人兼執行長貝維特(JoeBen Bevirt)表示，公司一直希望以較安靜、零排放的空中計程車連接紐約都會區，如今這項構想正逐步接近實現。該公司營運總裁西米(Bonny Simi)指出，這款飛行器的噪音約比傳統直升機低100倍，較不易對飛行路線周邊居民造成干擾，也因此更有機會擴大作為日常交通工具使用。
業者表示，空中計程車主要鎖定機場通勤需求。以曼哈頓西30街一帶前往JFK為例，若搭車常受范威克高速公路(Van Wyck Expressway)車流影響，車程難以預估；若改搭eVTOL，飛行時間約為七分鐘。
紐新港務局(Port Authority)執行長賈西亞(Kathryn Garcia)表示，這項技術讓人聯想到過去動畫中描繪的未來交通場景。她預期未來一、兩年內，紐約有機會看到商業飛行服務上路，之後再逐步擴大。
不過，Joby Aviation目前仍在等待聯邦相關核准，實際營運時間、航線安排、班次與票價尚未最後確定。該公司表示，希望正式推出後，能將機場單程費用控制在接近叫車服務或Uber的水準。
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