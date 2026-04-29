電動空中計程車試飛 JFK至曼哈頓只要7分鐘

Joby Aviation電動垂直起降飛行器近日完成從甘迺迪國際機場至曼哈頓直升機場的首飛測試，業者表示，未來若獲聯邦核准並投入商業營運，機場至曼哈頓通勤時間可望縮短至約七分鐘。(美聯社)

從甘迺迪國際機場(JFK )到曼哈頓 ，未來或許不用再受塞車之苦。電動航空公司Joby Aviation近日完成一項飛行測試，讓其飛行器首次從JFK飛往曼哈頓直升機場。業者表示，若後續取得聯邦核准並正式營運，往返機場與曼哈頓的飛行時間可望縮短至約七分鐘。

Joby Aviation數年前曾在紐約展示這款電動飛行器，但此次是該公司首次完成JFK至曼哈頓的實際飛行。這類飛行器稱為eVTOL，即「電動垂直起降飛行器」，起飛時像直升機一樣垂直升空，飛至約1000呎高空後，螺旋槳轉向，改以類似飛機的方式前進。

Joby Aviation創辦人兼執行長貝維特(JoeBen Bevirt)表示，公司一直希望以較安靜、零排放的空中計程車連接紐約都會區，如今這項構想正逐步接近實現。該公司營運總裁西米(Bonny Simi)指出，這款飛行器的噪音約比傳統直升機低100倍，較不易對飛行路線周邊居民造成干擾，也因此更有機會擴大作為日常交通工具使用。

業者表示，空中計程車主要鎖定機場通勤需求。以曼哈頓西30街一帶前往JFK為例，若搭車常受范威克高速公路(Van Wyck Expressway)車流影響，車程難以預估；若改搭eVTOL，飛行時間約為七分鐘。

紐新港務局(Port Authority)執行長賈西亞(Kathryn Garcia)表示，這項技術讓人聯想到過去動畫中描繪的未來交通場景。她預期未來一、兩年內，紐約有機會看到商業飛行服務上路，之後再逐步擴大。

不過，Joby Aviation目前仍在等待聯邦相關核准，實際營運時間、航線安排、班次與票價尚未最後確定。該公司表示，希望正式推出後，能將機場單程費用控制在接近叫車服務或Uber的水準。