小甘迺迪「愛情故事」劇集熱播 帶動公寓、餐廳朝聖潮

描述已故名人小約翰甘迺迪(John F. Kennedy Jr.)與卡洛琳貝塞特(Carolyn Bessette)愛情故事的影集「愛情故事」(Love Story)今年2月上線後，迅速累積數以百萬計的觀看時數。(取材自IMDb)

一部今年風靡串流平台的影集在紐約掀起一股懷舊觀光 熱潮，更帶動了一波90年代極簡時尚復興風潮。描述已故名人小約翰甘迺迪(John F. Kennedy Jr.)與卡洛琳貝塞特(Carolyn Bessette)愛情故事的影集「愛情故事」(Love Story)今年2月上線後，迅速累積數以百萬計的觀看時數，大批影迷循著劇中場景走訪這對名流夫婦留下足跡的地點；與此同時，貝塞特的標誌性穿搭風格也在社媒平台上席捲新一代年輕人。

這對夫婦相識於1990年代初，1999年雙雙在一場私人飛機失事中罹難。影集重燃外界對兩人的興趣，也讓紐約多處舊地再度成為話題。曼哈頓翠貝卡(Tribeca)北摩爾街(North Moore Street)20號的舊居，是影迷朝聖的首選。小甘迺迪 1994年購入這處閣樓公寓，貝塞特約一年後遷入同住。時至今日，仍不斷有影迷慕名而來，在門外拍照。

東村的潘納二號印度花園餐廳(Panna II Garden Indian Restaurant)老闆透露，影集開播後詢問度急升，更指出小甘迺迪當年最鍾情印度香料雞(chicken tikka masala)。戶外場景方面，華盛頓廣場公園(Washington Square Park)因一張1996年的著名狗仔照而載入這段戀情的公共記憶，如今也成為影迷打卡的一站。

小甘迺迪雖從未正式踏入政壇，但其法律與傳媒生涯始終與紐約市政治相連。他曾在曼哈頓擔任助理地區檢察官，並與友人共同創辦政治生活雜誌「喬治」(George)，試圖以流行文化的語言包裝嚴肅的政治議題。據悉，他逝世前已在考慮角逐2000年州參議員席位或2002年州長選舉，政界普遍認為他是甘迺迪政治王朝的接班人。

貝塞特的時尚影響力則在影集上線後在社群媒體上發酵。她生前在卡文克萊(Calvin Klein)出任公關要職，以一身俐落的極簡風格聞名，包括素色服裝、修身剪裁、幾乎不戴首飾等。影集播出後，大批TikTok與Instagram創作者紛紛翻出貝塞特的舊照與影片，拆解她的穿搭細節，形成了「CBK效應」(Carolyn Bessette Kennedy effect)的時尚現象。