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MOCA慶亞裔月 重現王清福創造「華裔美國人」一詞故事

記者顏潔恩╱紐約報導
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為迎接5月即將到來的亞裔傳統月，美國華人博物館將推出一系列豐富多元的活動。(取材...
為迎接5月即將到來的亞裔傳統月，美國華人博物館將推出一系列豐富多元的活動。(取材自MOCA官網)

為迎接5月即將到來的亞裔傳統月(AANHPI Heritage Month)，美國華人博物館(MOCA)將推出一系列豐富多元的活動，表彰亞裔美國人分別在藝術、音樂、體育與社會運動等領域作出的貢獻。

MOCA表示，在亞裔傳統月這個重要時刻裡，除了向為爭取設立此紀念月而奮鬥的先驅們致敬外，也強調亞裔美國人身分仍在持續演變之中，一直不斷被探索、質疑與重塑；在整個5月期間，MOCA邀請民眾共同參與，透過藝術、歷史與敘事，探索如何打造既開放又具個人意義的歸屬空間。

MOCA指出，本季活動涵蓋公共講座與演出、親子教育體驗、館藏故事分享，以及多場精彩展覽。

例如5月1日(周五)晚7時，MOCA將舉行名為「大漠綠洲：王清福的肖像」的講座，講述華裔維權人士王清福(Wong Chin Foo)在排華時代創造「華裔美國人」一詞的故事；本活動將由劇作家兼演員Richard Chang重現王清福反對「基爾里法案」的經典演說，並由歷史學家Jack Tchen主持座談，與嘉賓共同探討這整段的歷史意義及AANHPI新聞在當代公共論述中的角色。

此外，全新的展覽「楊志成的明亮世界：60年兒童繪本的手勢與情感」，將從5月14日起至9月13日在博物館展出，展示這名美籍華裔插畫家、作家的重要作品原稿及個人物件，回顧了他60年的創作生涯。

較為餘興的節目則有5月6日(周三)與華埠寶榮行食品中心(Po Wing Hong Food Market)合作的「夏日滋味：糖水與燕窩體驗」活動，將會介紹傳統糖水文化，並由專業人士帶領品嘗燕窩等食材。

5月15日(周五)，MOCA也將帶來音樂家Ben Chin融合嘻哈與雷鬼元素的表演，並搭配功夫電影片段致敬李小龍、成龍、李連杰、以及楊紫瓊等武術演員；完整活動資訊可參閱官方網站mocanyc.org。

MOCA館長李汝乾(Michael Lee)表示，今年的亞裔傳統月不僅慶祝亞裔美國人的卓越成就，也致敬那些幫助塑造社會日常、看似不起眼的付出；並強調應透過藝術、體育與文化的交織，呈現「歸屬」如何在世代之間被建立與傳承。

為迎接5月即將到來的亞裔傳統月，美國華人博物館將推出一系列豐富多元的活動；圖為中...
為迎接5月即將到來的亞裔傳統月，美國華人博物館將推出一系列豐富多元的活動；圖為中華傳統舞獅隊與小朋友互動。(圖／MOCA提供)

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