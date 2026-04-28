植物園推「紐約前世」特展 穿越400年揭鋼鐵叢林原貌

紐約植物園(NYBG)即日起推出名為「紐約前世」(Before New York)的巡迴快閃特展，邀請民眾探索這座城市最原始的自然底色。(取材自NYBG官網)

在鋼鐵摩天大樓尚未林立、地鐵轟鳴聲沒曾響起前，紐約市 曾是一片由濕地、森林與入海口交織而成的荒野。紐約植物園 (NYBG)即日起推出名為「紐約前世」(Before New York)的巡迴特展，邀請民眾撥開都市發展的層層面紗，探索這座城市最原始的自然底色。

這項展覽是根據紐約植物園城市保育副總裁桑德森博士(Dr. Eric W. Sanderson)長達25年的研究成果所打造。展覽將帶領觀眾回到1609年的紐約，即這座世界之都被殖民化開啟之前。當時的紐約五大區，曾是大西洋沿岸生態多樣性最豐富的景觀之一。

「紐約前世」首站設於植物園內的羅斯畫廊(Ross Gallery)，隨後將在今夏巡迴至全市五大區。展覽利用大規模攝影作品、首度面世的數位模擬圖像以及基於數據生成的音效，還原殖民前的視覺與聽覺景觀。展覽還針對各區設計了專屬的全景影像，讓民眾能夠站在如今現代化的街道上，透過數位之窗窺見數百年前的地理原貌。

這項沉浸式體驗將現代街道網絡與原始地形進行強烈對比，背景音效則重建了歷史上的鳥類鳴叫與環境回聲。桑德森表示，希望這項展覽能激發觀者成為未來自然保育的擁護者。

除了視覺與聽覺的饗宴，該計畫還包含一系列公眾講座、聚焦社區生態修復的導覽步行活動以及藝術工作坊。這些活動旨在展示大自然如何塑造了紐約的發展，並探討理解這段歷史如何幫助大眾構建一個更具永續性、更綠色的未來。感興趣的讀者可通過官網了解詳情，https://shorturl.at/dUNzb。

無論是歷史愛好者還是大自然觀察家，「紐約前世」都將為觀眾提供理解紐約的新視角，並提醒大眾，在繁華的柏油路面之下，荒野精神依然留存。