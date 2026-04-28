紐約生存手冊｜門前雜草當心挨罰 人行道維護有規定

住宅前堆積雜草、落葉、泥土或其他可能影響通行與環境衛生的物品，可能面臨市府開罰。（記者戴慈慧╱攝影）

隨著氣溫回升，住宅門前與人行道縫隙間的雜草也開始快速生長。對屋主與商家而言，這不只是環境整潔問題，也涉及市府對門前人行道維護責任的規定。依紐約市 規定，建築物前方的人行道、路緣與鄰近區域應保持整潔與安全，日常清理與維護責任多半由業主、承租人、住戶或實際管理人負責；若長期堆積雜草、落葉、泥土或其他可能影響通行與環境衛生的物品，可能面臨市府開罰。

罰款金額會依違規類型、建築用途與是否重複違規而不同。通常涉及人行道垃圾、泥土或其他障礙物未清理的違規，罰款可從50元起；若為商業、製造、工業或混合用途建築，重複違規的罰款可能提高至數百元。若未回應違規通知，還可能產生額外罰款。

這類規定與冬季鏟雪義務邏輯相似，都是將公共空間的一部分日常維護責任分攤給臨街建築。春季初期通常是雜草生長較快的時段，若能每一至兩周簡單整理一次，往往比等到雜草長高後再清除更省力，也較不容易留下根部。

有些居民會選在雨後清理，因為土壤較鬆，較容易把根部一併拔除。長在人行道縫隙中的雜草，則可用小型除草工具或刮刀將根部挑出；若只是剪掉露出地面部分，往往很快又會長回來。部分住戶也會在清理後填補縫隙或壓實鬆動土壤，降低雜草再次生長的機會。

除草後，草與落葉也不能隨意丟在街邊、樹坑或排水口。紐約市清潔局規定，樹葉與庭院廢棄物、食物殘渣及被食物汙染的紙類都屬於堆肥回收範圍，應與一般垃圾分開處理。清潔局依各區堆肥回收日收取，居民可將庭院廢棄物放入有標籤且有蓋的55加侖以下容器、市清潔局棕色桶，也可使用紙質庭院袋或透明塑膠袋；黑色塑膠袋不得使用。樹枝與枝條應以繩子綑綁後放在路邊。

在罰則方面，除門前未清理可能涉及人行道維護違規外，垃圾與堆肥放置方式不正確，也可能另行被罰。清潔局規定，若垃圾或堆肥放置時間、方式或日期錯誤，首次違規罰款為50元，第二次100元，第三次及以上200元；若未將堆肥與一般垃圾分開，一至八戶住宅首次罰25元，第二次50元，第三次及以上100元，九戶以上建築則可從100元一路提高至300元。

對租屋住戶而言，門前維護責任則視建築管理方式而定。大型公寓多由管理公司統一處理，但在小型建築或多戶住宅中，實際分工可能不同，有些由房東負責，也可能由一樓住戶或店家協助維護，通常可在租約、管理規定或與房東的約定中確認。