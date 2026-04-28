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北美台灣人醫師協會大紐約分會 2026年會熱鬧登場

記者顏嘉瑩╱ 紐約報導
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北美洲台灣人醫師協會(NATMA)大紐約分會2026年會及晚宴26日在皇后區法拉...
北美洲台灣人醫師協會(NATMA)大紐約分會2026年會及晚宴26日在皇后區法拉盛喜來登大酒店舉行，吸引來自紐約、新澤西、康州等地數百名醫師、藥師及醫學生齊聚一堂。(記者顏嘉瑩 ╱ 攝影)

北美洲台灣人醫師協會(NATMA)大紐約分會2026年會及晚宴26日晚在皇后區法拉盛喜來登大酒店舉行，吸引來自紐約、新澤西、康州等地數百名醫師、藥師及醫學生齊聚一堂，展現台裔醫者在美國的蓬勃發展與跨世代凝聚力。

年會上，七位醫師發表研究成果，分享職涯與人生經驗，啟發年輕世代的醫療志業。台灣資深媒體人、自媒體經營者廖筱君則擔任此次晚宴主講嘉賓，探討醫療、人道與民主議題。中華民國僑務委員會委員長徐佳青、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強等出席，肯定該會長年促進台美醫學專業交流與公益服務的努力。

據悉，北美洲台灣人醫師協會自1984年成立、1986年前後積極參與海外台灣人返台運動以來，一直扮演連結醫療專業與公共事務的重要角色。協會致力改善醫療專業環境，服務多元族群，強化台美醫療連結，並在全球人道救援與公共衛生議題上發揮更大影響力。

會長許文瑞表示，醫師協會目前在北美擁有約2000名會員，其中大紐約分會約400至500人，涵蓋各專科醫師。隨著世代交替，第二代台裔醫師逐步接棒，組織亦致力於將理念與公共參與精神延續下去。

在人道醫療方面，許文瑞指出，協會長年開展國際人道醫療任務，足跡遍及世界各地，近年更拓展至歐洲，並於近年持續赴烏克蘭提供醫療支援，在尼泊爾、泰國等地義診，也曾組團前往非洲國家協助當地醫療發展。

許文瑞表示，雖然台灣至今仍未能正式參與世界衛生組織(WHO)，但協會多年來持續透過國際倡議與專業交流，為台灣爭取能見度，同時推動醫療合作與知識共享。他強調，學會亦關注台灣醫療體系的長遠發展，透過教學交流與資訊整合，協助提升醫療水準，並促進與國際接軌。

台灣資深媒體人、自媒體經營者廖筱君擔任此次晚宴主講嘉賓，探討醫療、人道與民主議題...
台灣資深媒體人、自媒體經營者廖筱君擔任此次晚宴主講嘉賓，探討醫療、人道與民主議題。(記者顏嘉瑩╱ 攝影)

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