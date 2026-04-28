市府設立首所AI高中計畫 喊卡

紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)宣布撤回四項備受爭議的學校重組提案，包括開設全市首所以人工智慧(AI)為核心的高中。(美聯社)

紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)宣布撤回多項備受爭議的學校重組提案，包括開設全市首所以人工智慧(AI)為核心的高中。相關提案原定於29日(周三)提交市教育政策委員會(Panel for Educational Policy，PEP)表決；該校已舉辦三次招生會，如今將無法在下學年按時開辦。

該提案擬在曼哈頓下城開設「新世代科技高中」(Next Generation Technology High School)，為全市首所以人工智慧(AI)與電腦科學為核心的公立高中，旨在教導學生成為AI等現代技術的「建設者與負責任的使用者」，並以篩選制招收學生。

然而，該提案遭到部分家長及社區成員強烈反對，批評規畫過程倉促、定位不清，且谷歌 (Google )及OpenAI 等科技公司曾參與學校的籌備工作，令外界憂慮企業勢力滲入課堂。PEP主席福克納(Greg Faulkner)更致函薩謬思，要求撤回該提案，指以學術成績篩選入學的做法有損教育公平。

薩謬思表示，他相信該系列提案「符合多項目標」，但在市府剛完成重大領導層交接的情況下，倉促推進並不公平。他強調，撤回提案並非因為擔心在委員會表決中落敗，而是希望日後以更完善的社區諮詢機制重新推進。

針對頗具爭議的AI高中，薩謬思則表示希望先完成市教育局現正制定的AI使用指引，再推進類似的學校構思。市教育局今年稍早曾公布的AI使用草案指引，被批評迴避了規管學生使用AI的核心問題。

也有家長對撤回AI高中提案感到遺憾。「很可惜，這將讓原本能招收的100名學生無法學習的數理加速課程，要知道，當時有高達960人申請」，教育倡導者朱雅婷表示，「市教育局此舉原本確實在創新，在幫助我們的孩子為未來做好準備」。