我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破封鎖 首艘載貨LNG船成功駛出荷莫茲海峽 目的為中國

阿Sa再婚了 嫁小9歲健身教練：恭喜你娶我

市府設立首所AI高中計畫 喊卡

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)宣布撤回四項備受爭議的學校重組...
紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)宣布撤回四項備受爭議的學校重組提案，包括開設全市首所以人工智慧(AI)為核心的高中。(美聯社)

紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)宣布撤回多項備受爭議的學校重組提案，包括開設全市首所以人工智慧(AI)為核心的高中。相關提案原定於29日(周三)提交市教育政策委員會(Panel for Educational Policy，PEP)表決；該校已舉辦三次招生會，如今將無法在下學年按時開辦。

該提案擬在曼哈頓下城開設「新世代科技高中」(Next Generation Technology High School)，為全市首所以人工智慧(AI)與電腦科學為核心的公立高中，旨在教導學生成為AI等現代技術的「建設者與負責任的使用者」，並以篩選制招收學生。

然而，該提案遭到部分家長及社區成員強烈反對，批評規畫過程倉促、定位不清，且谷歌(Google)及OpenAI等科技公司曾參與學校的籌備工作，令外界憂慮企業勢力滲入課堂。PEP主席福克納(Greg Faulkner)更致函薩謬思，要求撤回該提案，指以學術成績篩選入學的做法有損教育公平。

薩謬思表示，他相信該系列提案「符合多項目標」，但在市府剛完成重大領導層交接的情況下，倉促推進並不公平。他強調，撤回提案並非因為擔心在委員會表決中落敗，而是希望日後以更完善的社區諮詢機制重新推進。

針對頗具爭議的AI高中，薩謬思則表示希望先完成市教育局現正制定的AI使用指引，再推進類似的學校構思。市教育局今年稍早曾公布的AI使用草案指引，被批評迴避了規管學生使用AI的核心問題。

也有家長對撤回AI高中提案感到遺憾。「很可惜，這將讓原本能招收的100名學生無法學習的數理加速課程，要知道，當時有高達960人申請」，教育倡導者朱雅婷表示，「市教育局此舉原本確實在創新，在幫助我們的孩子為未來做好準備」。

谷歌 Google OpenAI

上一則

Mu Young Entertainment 領航矽谷古典美學新實踐

下一則

小甘迺迪「愛情故事」劇集熱播 帶動公寓、餐廳朝聖潮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

AI滲入校園隱憂多 皇后區第26學區要求強化監管

AI滲入校園隱憂多 皇后區第26學區要求強化監管

私校資訊／學費5.5萬元 Alpha AI學校「無教師」引爭議

私校資訊／學費5.5萬元 Alpha AI學校「無教師」引爭議
公校教育／紐約5資優名校全市招生 強在哪裡？

公校教育／紐約5資優名校全市招生 強在哪裡？
公校教育／紐約資優班 申請全攻略

公校教育／紐約資優班 申請全攻略

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
被毀容的傅女士坦言，現在會刻意避開鏡子。(記者高雲兒／攝影)

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

2026-04-24 14:18
皇后區醫師程志(左)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，在去年8月被判刑24年。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

2026-04-26 16:05
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
當事女子事後回憶過程，表示自己雖然又累又餓，但從未有過放棄追捕男嫌的念頭。圖為事發現場。(取自谷歌地圖)

華女憶8大道遭性侵後狂追半條街：只想讓歹徒歸案

2026-04-23 20:07

超人氣

更多 >
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因