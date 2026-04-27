防童墜樓悲劇發生 籲裝窗戶防護欄

市衛生局提醒市民正確安裝的窗戶護欄，避免兒童從打開的窗戶跌落。(本報檔案照)

今年是紐約市 窗戶防護欄法實施50周年。該法規要求凡有十歲以下兒童居住的公寓都必須安裝窗戶防護欄。隨著近日春夏氣溫回升、窗戶開啟頻率增加，市府近日再度啟動安全意識宣傳活動，提醒市民注意相關風險，依法安裝護欄，以免悲劇發生。

據現行規定，在擁有三戶或以上住宅單位的建築中，凡有十歲及以下兒童居住的單位，業主必須在相關窗戶安裝經核准的防護欄，公共區域窗戶亦然；即使沒有兒童居住，只要租戶提出要求，業主同樣須依法配合安裝。

在法案通過前，紐約市每年有數以百計兒童從窗戶墜落，僅1976年就有24人死亡。法規實施不到三年，相關事故即下降逾50%；1977年至1980年間，事故數量從175起降至47起，哈林區(Harlem)的跌落事故更曾出現高達96%的降幅。到2025年，全市僅報告四起兒童墜窗事故，且無一死亡。

這項立法並非源於單一事件，而是1960至1970年代長期累積的兒童墜窗悲劇所推動。當時高樓住宅密集，窗戶防護措施普遍缺乏，墜樓事故占15歲以下兒童意外死亡的約12%。市府先於1970年代初推出「兒童不會飛」(Children Can't Fly)宣導計畫，在哈林區、布朗士 及下東城等移民聚居社區提供免費窗戶防護欄並上門檢查，成效顯著，最終為1976年立法奠定基礎。

然而法規存在，並不意味著悲劇從此絕跡。2019年6月，皇后區法拉盛38街與友聯街(Union Street)交界附近一棟公寓，一名三歲的華裔男童在母親於廚房做飯、祖父在家的情況下，從六樓窗戶跌落，幸好墜落在三樓陽台上，雖身受重傷但生還。鄰居事後表示，窗戶當時因天氣炎熱而敞開。2017年9月10日，更有一名五歲華裔男童在皇后區可樂娜(Corona)一棟公寓樓的三樓爬窗時墜樓身亡。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，安全居所是每位市民的基本權利，良好維護對兒童尤為重要，若公寓未安裝窗戶防護欄，住戶應主動聯絡房東或撥打311反映問題。