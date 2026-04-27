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商鋪換新卷閘門7月上路 社區反對

記者胡聲橋╱紐約報導
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要求商店卷閘門70%面積透明的法規7月1日生效，社區反對。(記者胡聲橋╱攝影)
要求商店卷閘門70%面積透明的法規7月1日生效，社區反對。(記者胡聲橋╱攝影)

根據紐約市第75號地方法規(Local Law 75)，商店如果使用全金屬下拉式卷閘安全門，那麼卷閘門至少要有70%的面積是透明的。該法律還要求商家在2026年7月1日之前換成這種新標準的卷閘門，否則將導致違規和罰款。不過，社區對這條法規的實施抱持反對意見。

第75號地方法規於2019年在市議會通過，將於今年7月1日開始實施。該法規適用於公共人行道旁邊的商業機構、零售店和辦公室。如果在7月1日前沒有安裝符合要求的卷閘門，第一次違規將接受至少250元的罰款。違規者如在90天內更換新卷閘門並向樓宇局(DOB)申報，就可以撤銷違規紀錄。

布碌崙(布魯克林)史迪威大道(Stillwell Ave.)交S大道附近一家華人美甲店最近剛遭竊賊剪斷卷閘門闖入，被盜大約4000元現金。雖然警方已經抓住了盜竊嫌犯，該店股東之一的黃小姐仍然心有餘悸，她堅決反對新卷閘門。

「美甲店的卷閘門中部有一部分不是金屬板，而是由金屬線材連接的，中間有空隙，竊賊剪斷金屬線後很容易就進了店裡。」黃小姐說，「如果卷閘門70%面積透明，竊賊不是更容易剪斷卷閘門入室盜竊嗎？商家顯然更不安全。」

黃小姐還說，據她估計，換一個卷閘門至少要萬元以上，對小企業主來說不是一個小數目，而且現在紐約市小商店用的卷閘門很少有70%透明的，如果要更換，涉及範圍會非常大。黃小姐認為這種一刀切的規定很不合理，如果法規要求在某個時間點後新設或更換的卷閘門必須符合新標準，這樣才更合理些。

海灣大道華商會會長李志波也認為，70%透明的卷閘門只會更方便竊賊入室盜竊，他說商會的成員基本上都反對這條法規。他還介紹，據他了解，現在市議會有三名非洲裔的議員對第75號地方法規提出了異議，希望修改或擱置這條法規。

市樓宇局的一名發言人稱，「該法律給了業主17年的時間來遵守這些規定。市樓宇局無權單方面修改法律，只有市議會才有此權力。如果提出修改方案，我們願意與他們合作，並隨時準備執行他們批准的任何經修改的法律。」

據報導，儘管市議會內部正在討論修改相關法規，但到目前為止，尚未有任何相關立法提案提交審議。

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