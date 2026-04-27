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應對ICE執法 劉醇逸等舉辦移民講座

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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應對ICE執法，劉醇逸等舉辦移民講座。(記者鄭怡嫣╱攝影)
應對ICE執法，劉醇逸等舉辦移民講座。(記者鄭怡嫣╱攝影)

隨著聯邦移民執法行動升溫，紐約州參議員劉醇逸26日聯合「紐約放手」(Hands Off NYC)及多個皇后區社區組織，在法拉盛猶太會堂舉辦了第一場「認識你的權利」(Know Your Rights)及聯邦移民暨海關執法局(ICE)應對培訓，向居民提供面對移民執法人員時的實用資訊與應對指引。

活動用英語進行，並為現場來自不同社區的移民提供即時的中文、韓文、西班牙文翻譯。講座內容涵蓋實際案例說明與情境演練，並由主辦及合作機構代表現場解答民眾疑問，同時鼓勵社區建立互助網路，提升整體應對能力與資訊流通。

劉醇逸表示，近期紐約出現一些全副武裝、據稱為執法者的人士，有時他們因完全遮面，令民眾甚至無法辨識是否真正屬於執法機構。同時，社區中也出現有蒙面者在犯案時自稱是美國移民暨海關執法局(ICE)或執法人員的情況。他指出，ICE執法所引發的爭議已不再只是移民社群的問題，而是關乎所有美國人的公共安全議題，因為在移民遭帶走的同時，也已出現美國公民在相關執法風波中喪命的事件。

劉醇逸指出，民眾除應盡可能掌握相關資訊外，也應關注州政府層面的立法與保護措施。他強調，當天活動並非抗議集會，而是一場權益培訓，旨在協助移民、移民的親友及鄰里了解自身權利、認識ICE執法權限的界線，並進一步建立更具韌性的社區。

主辦方指出，如果沒有司法搜查令，ICE不得進入住宅，民眾切勿開門並提供任何文件。作為目擊者，民眾可以拍攝；在現場互動或提問、告訴當事人其權利；拖延以爭取時間、令更多人趕到，但在法律上不允許干擾ICE的執法行動。

主辦方也提醒，ICE並無統一制服，著裝不一致，很多時候甚至不會標注ICE或ERO(執法與遣返行動辦公室)。例如，標注為「ATF」的菸酒槍炮及爆裂物管理局的談判人員，本應用於人質情況，但來自曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)的移民執法行動也已可見他們的身影與著裝。此外，這些機構不僅被授權執行任務，也共享裝備。

活動由多個長期服務移民社區的機構協辦，包括華人策劃協會(CPC)、民權中心(MinKwon Center for Community Action)及東北皇后區團結組織(Northeast Queens Indivisible)、韓裔家庭服務中心(Korean American Family Service Center)等。

應對ICE執法，劉醇逸等舉辦移民講座。(記者鄭怡嫣╱攝影)
應對ICE執法，劉醇逸等舉辦移民講座。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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