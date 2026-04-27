法拉盛低層社區擬重畫 建381戶住宅 引關注

有開發商已向市府申請，擬將布德廣場(Bud Place)36-04號地塊重新分區(rezoning)，計畫在此地興建約381個住宅單位。(取自谷歌地圖)

皇后區法拉盛 一處以低層建築為主的街區，或將迎來轉變。據報導，有開發商已向市府申請，擬將布德廣場(Bud Place)36-04號地塊重新分區(rezoning)，計畫在此地興建約381個住宅單位。若該案獲批准，將大幅提升目前以一至兩層建築為主、鄰近法拉盛海濱地段的開發密度。

該地塊位於市府多年研究的法拉盛西區規畫範圍內。過去由市城市規畫局(New York City Department of City Planning)提出的初步構想中，該地塊曾被規畫為兩棟八層樓建築，約235個住宅單位，並配有零售及停車設施。

此次民間提案則由Kingsland Group LLC提出。他們在近日向市城市規畫局申請分區變更，擬在該法拉盛地塊興建兩棟十層樓高的住宅大樓，共381個單位，其中規畫96至115個可負擔住房單位。

據悉，此次重畫申請將允許在現有低層建築用地上興建大規模住宅項目。由於現行分區法規限制建築高度與容積率，開發計畫需透過修改分區地圖或相關條文，才能實現顯著增加的住宅樓的地板面積。

然而，相關開發亦可能引發社區關注。社區團體多次警告，相關開發可能帶來居民被迫遷移、基礎設施承載壓力增加，以及環境影響評估是否充分等問題。市府曾披露過針對海濱環評的相關訴訟，非營利媒體City Limits亦曾報導，相關項目在審批過程中伴隨政治角力與法律挑戰。