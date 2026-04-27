堵車費補助擴大清潔卡車 涵蓋皇后區

堵車費挹注2000萬，紐約擴大清潔卡車補助計畫，涵蓋皇后區長島市、木邊和長島等多地。(市交通局提供)

大都會 運輸署(MTA )與紐約交通局(DOT)於近日「世界地球日」宣布，將用堵車費收入中的2000萬元，擴大「紐約市清潔卡車計畫」(NYC Clean Trucks Program)，即日起重新開放申請，鼓勵業者汰換高汙染柴油卡車，以電動、混能或天然氣等低排放車輛取代，欲改善城市空氣品質。

根據市府，此筆資金來自針對曼哈頓60街以南的堵車費計畫，屬逾3.3億元環境緩解方案的一部分，旨在透過減少柴油廢氣排放，降低細懸浮微粒與氮氧化物對社區健康的影響。當局指出，該計畫自2012年推行以來，已協助更換714輛柴油卡車，使其細懸浮微粒排放量減少97%、氮氧化物減少89%。

據介紹，此次擴大後，符合資格的商業車隊可透過補助(rebate incentive)方式購置新車，每輛補助金額依車型與燃料種類不同，介於1萬2000元至34萬元不等；申請者須為在紐約大都會區註冊的商用卡車業者，且車輛需主要於紐約、新澤西及康乃狄克三州地區行駛，並在紐約市工業商業區(Industrial Business Zones)營運。

參與計畫的工業商業區遍布全市，包括皇后區的長島市 (Long Island City)、牙買加(Jamaica)、木邊(Woodside)、馬斯佩斯(Maspeth)與瑞吉伍德(Ridgewood)等工業區。市府強調，政策亦優先考量長期承受較高汙染負擔的弱勢社區(Disadvantaged Communities)，期望縮減環境不平等，其包含皇后區長島市及法拉盛、曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)日落公園等社區。

市衛生局長馬丁(Alister Martin)亦表示，降低柴油排放對改善哮喘及呼吸道疾病尤為關鍵，尤其在南布朗士等長期汙染嚴重地區，相關措施有助於改善居民健康狀況。

此外，計畫亦提供「車隊顧問服務」(Fleet Advisor Program)，協助業者評估電動車及充電設施是否適用其營運需求。計畫詳情可在https://www.nycctp.com/faqs/了解。