打擊機場「黑車拉客」 JFK設監控中心

為遏止長年困擾旅客的非法計程車詐騙問題，港務局警察局依託位於紐約甘迺迪國際機場的新監控指揮中心，加強執法。(記者劉梓祁╱攝影)

為遏止長年困擾旅客的非法計程車詐騙問題，港務局警察局(Port Authority Police Department)近期依託位於紐約甘迺迪國際機場(JFK Airport)的新監控指揮中心，加強對機場內「黑車拉客」行為的執法與打擊。

該指揮中心於去年啟用，由警方全天候監看航廈出入區域的數十個監視畫面，24小時不間斷運作。配合近年升級的監控設備，包括可追蹤所有進出車輛的車牌辨識系統，當局希望透過科技手段鎖定非法載客行為。港務局並計畫投入約1億元推動「合法乘車行動」(Operation Legal Ride)計畫，未來將導入人工智慧技術，進一步強化辨識與執法能力。

港務局警察局甘迺迪國際機場分局指揮官波莫蘭茨(Scot Pomerantz)表示，非法攬客行為對旅客安全構成風險，警方對此「高度重視」。這類攬客者，長期在紐約市 機場活動，專門鎖定不熟悉當地交通的旅客，引導其搭乘無牌車輛，並收取高額費用。據媒體先前報導，一對來自肯亞的夫婦曾被收取800元車資，從甘迺迪國際機場前往曼哈頓 中城。

數據顯示，隨著監控升級與執法加強，案件查處數量明顯增加。2025年港務局警方共開出2602張非法招攬計程車乘客的罰單，較前一年接近翻倍。警方指出，透過指揮中心與航廈內便衣警員協同作業，可即時鎖定並取締違規者，每宗違規至少面臨750元罰款。

不過，波莫蘭茨也說，2019年紐約州通過的刑事司法改革取消部分輕罪與非暴力重罪的現金保釋制度，導致部分攬客者被捕後很快重返機場，削弱嚇阻效果。他稱，有個別人士一年內被開出近百張罰單，仍持續從事相關行為，「對他們來說，這只是營運成本」。

警方估計，目前在甘迺迪國際機場從事非法攬客的人數達數百人，主要集中於第四與第五航廈，其中以國際航班集中的第一航廈情況最為嚴重。警方提醒旅客，應選擇機場指定的合法計程車或預約車輛服務，避免因誤信攬客而遭遇詐騙或安全風險。