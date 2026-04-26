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ICE欲租曼哈頓下城車位 爆擴大移民執法疑慮

記者顏潔恩╱紐約報導
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最新消息傳出，ICE紐約市外勤辦公室現位於哈德遜河公園西側的停車位合約即將到期，...
最新消息傳出，ICE紐約市外勤辦公室現位於哈德遜河公園西側的停車位合約即將到期，並計畫在曼哈頓下城租用150個停車位。(本報檔案照)

最新消息指出，美國移民暨海關執法局(ICE)紐約市外勤辦公室現位於哈德遜河公園(Hudson River Park)西側的停車位合約即將到期，並計畫在曼哈頓下城租用150個停車位；該計畫引發移民維權團體的反對與質疑，擔憂ICE有擴大停車資源，以更大展開移民執法行動的意圖。

隸屬於國土安全部(DHS)的ICE，已於21日在政府採購網站上公布相關計畫，擬提供一份總額介於500萬至1000萬元、為期五年的合約；根據文件，ICE紐約辦公室希望在他們位於Varick街201號的辦公地點周邊四分之一哩範圍內，租用室內停車空間，用於停放SUV轎車、中型廂型車及小型巴士等。對於停車場的選址是否意味著執法行動有所調整，DHS尚未作出回應。

ICE此次招標正值Hudson River Park Trust宣布將終止與DHS長期停車合約之際，該機構乃為州、市共同監管的公營機構；終止合約的決定，想必與紐約市乃至全國對ICE執法行動的批評聲浪升高、以及停車場選址安排惹議有關。

根據聯邦的採購資料，自2021年7月1日起，聯邦政府已向Hudson River Park Trust支付約48萬元，用於提供安全停車空間給DHS及ICE；早在2018年，該機構發言人曾向非營利新聞研究組織Sludge表示，雙方的停車合作關係可追溯至2004年前，當時最新合約涵蓋40號碼頭的35個車位，供ICE使用。

對於新一輪招標計畫，Hudson River Park Trust尚未回應置評請求；而對於ICE的最新停車場租用計畫，部分民選官員與倡議人士強烈表示反對，並批評ICE在紐約及全國範圍內加強的移民執法行動。

紐約移民聯盟(NYIC)總裁兼執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)則提出質疑，此次招標是否意味著ICE計畫擴大停車資源，或僅是為填補現有合約到期後的停車位缺口，「當前在我們的城市與全國發生的情況，對任何人而言都感到不安。任何選擇配合的人，都應重新思考自己的行為，為了賺取一些利益，卻可能對員工、自身及社區造成傷害，是否真的值得？」

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