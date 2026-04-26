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聖若望大學切割工會 教師提不當勞動

記者戴慈慧╱紐約報導
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聖若望大學與教師工會的勞資爭議持續延燒。圖為聖若望大學位於皇后區的校園。(取自聖...
聖若望大學與教師工會的勞資爭議持續延燒。圖為聖若望大學位於皇后區的校園。(取自聖若望大學官網)

皇后區聖若望大學(St. John's University)與教師工會的勞資爭議持續延燒，校內美國大學教授協會分會(SJU-AAUP)及教師協會(Faculty Association)近期向紐約州公共僱傭關係委員會(Public Employment Relations Board)提出不當勞動行為指控，指校方今年2月單方面切割兩個教師工會，涉嫌違反州勞工法。

兩個教師工會23日表示，已對聖若望大學校長夏利神父(Rev. Brian J. Shanley)、教務長及校董會提出指控。工會指出，兩個組織過去56年來一直代表校內教師與校方協商合約，但校方今年2月宣布不再承認工會，讓雙方關係急速惡化。

工會表示，校方切斷與工會的正式關係後，行政部門對工會幹部及成員施壓，包括監看、錄影參與工會活動的教師；同時繞過工會，邀請部分教師加入工作小組，討論聘用條件調整。工會也指稱，校方已在未經談判的情況下，更改教師授課量及部分職務津貼等工作條件。

SJU-AAUP代理會長、聖若望大學教授貝爾(Sophie Bell)在聲明中表示，校方撕毀工會合約、損害教師權益，並在56年來由州認證、且一直獲校方承認的工會仍存在的情況下，拒絕繼續協商。聖若望大學發言人布朗(Brian Browne)表示，由於此事涉及待決訴訟，校方目前不便評論。校方先前曾表示，停止承認工會是基於實務考量，認為傳統勞資談判架構影響學校運作，也不利於校方與教師直接溝通。

聖若望大學與教師工會自2025年2月起展開新約談判，但數月來未能達成協議；教師自2025年6月起便在沒有新合約的情況下工作。校方於今年2月19日通知教師及學生領袖，將不再承認兩個教師工會。

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